Nesta digressão de 19 concertos, que abre no espaço De Roma, em Antuérpia, na Bélgica, no próximo dia 22, Mariza é acompanhada pelos músicos José Manuel Neto, na guitarra portuguesa, Pedro Jóia, na viola, Yami Aloelela, na viola baixo, Hugo Marques ‘Vicky’, na bateria, e João Frade, no acordeão.

Depois de Antuérpia, Mariza ruma à Holanda, onde atua no dia 23, no De Doelen, em Roterdão, palco onde já se apresentou, e no dia seguinte canta no TivoliVredenburg, em Utreque.

Continuando por terras neerlandesas, a criadora de “Quem Me Dera” atua no dia 26, no Parkstad Limburg Theaters, em Heerlen, e no dia 27 no Muziekgebouw, em Eindhoven. “Quem me Dera”, de autoria de Matias Damásio, “contabiliza mais de 15 milhões de visualizações na rede social ‘YouTube'”, segundo nota da sua discográfica.

Da Holanda, Mariza segue para a Roménia onde canta no dia 06 de março, em Bucareste, na Sala Palatului.

Um dia depois, sobe ao palco da Sala Pleyel, em Paris.

Ainda em março, a criadora de “Caravelas” (Florbela Espanca/Tiago Machado) tem quatro concertos em Portugal: no dia 14, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e nos dias 17, 18 e 19, no Coliseu do Porto.

Nos dias 23 e 24 de março, Mariza canta na Filarmónica do Luxemburgo, seguindo para a Alemanha onde tem previsto seis concertos.