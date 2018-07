O cantor angolano Matias Damásio é um dos primeiros a atuar, no domingo, dia 22 de julho, no Palco Setúbal, por onde também vão passar os T4X1 (ex-Taxi), Fonzie, Emanuel, Gisela João e os The Gift, que encerram a Feira de Santiago no dia 5 de agosto.

A par das principais atrações musicais do certame que vão atuar no Palco Setúbal, a Câmara Municipal instalou no recinto da feira mais quatro palcos por onde vão passar vários artistas locais.

Este ano dedicada aos “Vinhos da Península de Setúbal”, a Feira de Santiago incluiu uma “wine sunset party” que terá lugar ao final da tarde de sábado, dia 28 de julho, no Forte de S. Filipe. Trata-se de uma escolha que se insere na estratégia do município setubalense de afirmar o certame como um produto turístico, que já está a promover junto de diversos operadores na área do turismo.

A gastronomia da região, artesanato, um espaço dedicado aos divertimentos tão apreciados pelos mais jovens, são outros motivos de interesse da feira que se realiza há mais de quatro séculos na capital do distrito de Setúbal.

Ao mesmo tempo que afasta a possibilidade de um regresso do certame à avenida Luísa Todi, um dos temas da campanha eleitoral para as últimas eleições autárquicas em Setúbal, a autarquia setubalense aposta na reaproximação dos setubalenses à Feira de Santiago, que se realiza no Parque Santiago, nas Manteigadas.