As duas estrelas de Hollywood, conhecem-se desde 1997 e hoje em dia são os protagonistas da série "Brother from another mother", um retrato ficcionado da sua amizade. Mas umas férias na Grécia, com a família de ambos, levou-os a crer que podem mesmo ser irmãos. Agora resta saber se se atrevem a fazer o teste de ADN, contou McConaughey ao podcast "Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa".

A dupla é conhecida dentro e fora das câmaras pela sua química, cumplicidade e amizade. Em entrevista ao podcast, McConaughey disse nem saber muito bem onde começa um e acaba o outro, que a linha que os separa "sempre foi ténue".

Explica que são próximos da família de um e de outro, e os que os filhos chamam ao amigo "Tio Woody" e "Tio Matthew", respetivamente. Mas a amizade adensa-se mais que o normal, "nas nossas fotografias (de infância), a minha família pensa em muitas que ele sou eu. E a família dele pensa que nas fotografias está ele, e estou eu".

O que até aqui eram histórias engraçadas que tornavam mais forte a amizade dos dois, tornou-se numa possibilidade real numas férias na Grécia.

"Há uns anos, na Grécia, estávamos sentados a falar de quão próximos somos e das nossas famílias." Esta conversa levou a uma interpelação por parte da mãe de McConaughey, dirigindo-se a Woody Harrelson para dizer "Woody, eu conheci o teu pai..." McConaughey diz que não restaram dúvidas com o que a mãe quis dizer com "conheci", e o que aquele verbo escondia, na realidade.

Os dois atores preferiram não ignorar a conversa e foram "fazer contas" e desvendar o "conheci". Acontece que o pai de Harrelson esteve de licença militar na altura em que os pais de McConaughey viviam o seu segundo divórcio. Chegaram à conclusão que foi provável que se tenham cruzado em algum encontro ou sítio no Texas ocidental, durante essa altura. McConaughey, usa os subterfúgios da mãe, e diz poder ter havido a possibilidade de um "momento conheci".

Chegou a contar que estiveram quase a fazer o teste de ADN para acabar com a suspeição. Mas que por sua causa desistiram, não quis descobrir 53 anos mais tarde que o seu pai biológico não era quem ele acreditava ser.

Além da série, com o nome auspicioso, em que agora participam, os dois contracenaram em "Surfer, dude" e na série "True Detective". Mas foi em "EDtv", de Ron Howards, que se conheceram e a primeira vez que trabalharam juntos.