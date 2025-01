O evento anual "Meet the Breeds", com organização do American Kennel Club, acontece este fim de semana no Centro de Convenções Jacob K. Javits, em Nova Iorque.

Segundo a organização, "o objetivo do evento é fornecer uma maneira presencial e prática de aprender sobre todos os tipos de raças de cães".

Além disso, possibilitam a cada visitante uma forma de perceber qual é a raça certa para cada família — mas no evento não existem animais para venda ou adoção.

O evento acontece desde 2009 e junta amantes de cães, criadores, donos e tratadores. Este ano estão mais de 50 raças no "Meet the Breeds".

O evento é pago e as entradas custam entre os 11 e os 134 dólares.