A autora do projeto é professora licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Lisboa e investigadora, estando a terminar o doutoramento em simbologia do sagrado, pela Universidade de Lyon.

Mafra continua sem atrair turismo literário por manter fora da visita ao palácio e à vila a abordagem a José Saramago e à sua obra, mais de 20 anos depois da atribuição do Nobel da Literatura, defenderam investigadores, num estudo divulgado no início do ano passado.

No estudo intitulado “Mafra e Saramago. Estratégias de mediação entre um potencial Património Mundial da Humanidade e uma obra-prima literária do Prémio Nobel”, investigadores da Universidade Europeia consideraram que Mafra só tem a ganhar com a promoção do destino através de Saramago e do romance “Memorial do Convento”, inspirado na história da construção do palácio, e traduzido em 50 línguas.

Os investigadores defendem que a literatura pode promover diferentes experiências de visita e recomendam que se recorra às novas tecnologias para incluir Saramago.

De autoria de Marcelo Gonçalves Oliveira, Maria do Carmo Leal, Maria Isabel Roque, Maria João Forte, Sara Rodrigues de Sousa e Antónia Correia, o estudo foi realizado no âmbito de um projeto multidisciplinar sobre destinos turísticos ligados à literatura, que junta investigadores das áreas da literatura, museologia, antropologia, ‘marketing’ e turismo.