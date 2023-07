Ouça aqui o episódio de Um Género de Conversa com Cristina Mesquita de Oliveira:

“A menopausa não custa, custa é ter vida para a menopausa”, resume a autora nesta conversa com Patrícia Reis e Paula Cosme Pinto. Ao deparar-se com a falta generalizada de informação acessível sobre a menopausa quando a começou a experienciar na primeira pessoa, decidiu criar a Associação Portuguesa de Menopausa e o Movimento Menopausa Divertida Portugal, grupos que reúnem hoje mais de 30 mil mulheres nas suas plataformas online. Licenciada em ciências da comunicação e profissional da indústria farmacêutica há mais de 30 anos, assumiu como missão desconstruir esta etapa da vida, quebrando estereótipos e empoderando todas as pessoas que estejam a passar por ela.

“A menopausa não é doença, é preciso desconstruir este raciocínio e enquadrá-lo. A medicina tomou conta, e bem, de toda a área reprodutiva por uma questão de necessidade, e fez o que tinha de fazer em relação à menopausa, a tudo o que do ponto de vista médico pode ser necessário. Isso já existe. O que não existe é o trabalho de mulher para mulher, e esse não tem de ser feito necessariamente por médicos”, defende Cristina Mesquita de Oliveira. O seu livro, um género de manual de instruções sobre a menopausa, é o culminar de vários anos de trabalho direto com mulheres e profissionais de saúde: “É preciso trocar a informação por miúdos, mas sem a reduzir. É só dizer o que as pessoas sentem. As pessoas não sentem síndrome geniturinária da menopausa, as pessoas sentem uma comichão horrível na vulva. Não sentem síndrome vasomotor da menopausa, sentem um calor do caraças. É só isso que faz o meu livro. É como acender a luz e mostrar o que está ali no escuro. Que não há lá nenhum fantasma”.

Alerta para o perigo das perspetivas mercantilistas, a existência de produtos no mercado que não são regulados e ressalva a importância da literacia de corpo. Com o seu tom descomplicado e bem-humorado, deixa também o conselho: “Não desistam de vocês e procurem informação. É possível ser linda e maravilhosa com a menopausa, não aceitem que vos digam o contrário”.

