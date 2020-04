Contactado pela agência Lusa, Joaquim Caetano falou sobre o quotidiano do museu vazio de visitantes desde 15 de março, devido às restrições sanitárias, mas onde a direção continua a criar diariamente vídeos sobre as obras da coleção e a colocá-los ‘online’, para manter o contacto com o público.

Sobre uma futura reabertura e o regresso à normalidade, só é ainda possível especular quando e como, pois todos os museus e monumentos tutelados pelo Ministério da Cultura aguardam diretrizes oficiais.

“Do ponto de vista das organizações internacionais da área dos museus, tem havido discussão sobre alguns dos caminhos para o regresso à normalidade”, comentou o diretor do MNAA, que avançou algumas das dificuldades com as quais o museu se irá debater.

“Depois de uma expansão turística crescente nos últimos anos, a pandemia vai ter um impacto negativo que se irá refletir neste público e nas receitas do museu”, prevê, acrescentando que os obstáculos não se ficarão por aqui.