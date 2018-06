O legado musical do "rei da pop" é posto em perspetiva, tendo particularmente em conta a influência do "ícone do século XX" na arte contemporânea, escreveu o comissário e diretor da galeria, Nicholas Cullinan, na apresentação da mostra.

Organizada por áreas temáticas, "Michael Jackson: On The Wall" - título que se inspira no terceiro álbum do músico, "Off the Wall" - abre com um "Michael Jackson Alphabet", trabalhado pelo artista Donal Urquhart, a partir de palavras associadas ao músico, como “invencível”, “capitão” ou “histórico”.

O percurso arranca na letra "A", a que corresponde "ABC", o maior sucesso dos The Jackson 5, grupo que revelou o músico em criança.

A canção "Workin'Day and Night" (1979), do terceiro álbum de Jackson, constitui a banda sonora da instalação da artista Susan Smith-Pinelo "Sometimes", na qual o tema se repete em 'loop' acompanhado de um vídeo com o peito do cantor.

A música, porém, passa para segundo plano na National Portrait Gallery, que se centra nos artistas e nas suas obras, em pintura, colagem, vídeo ou fotografia, para dar forma ao conjunto de cerca de uma dezena de salas, que percorrem a vida de Jackson.

Uma dessas salas é dedicada à relação com Andy Warhol, que o retratou em 1984, depois da edição de "Thriller", que mantém o recorde de disco mais vendido de todos os tempos.