O cantor Miguel Araújo vai atuar na noite da Passagem de Ano em Santarém, no âmbito da programação de Natal e Ano Novo, que abre sábado com a inauguração das luzes de Natal e espetáculo piromusical.

A abertura oficial da segunda edição do Reino de Natal/Passagem de Ano, promovida pela Câmara Municipal de Santarém em parceria com várias entidades, está marcada para as 18:00 de sábado, no Largo do Seminário, afirma uma nota do município escalabitano.

A partir de 01 de dezembro, no Jardim da Liberdade estará a funcionar, até dia 31, uma pista de gelo natural, com utilização gratuita, e, até dia 24, o “Mercadinho do Reino”, com venda de artesanato e doçaria, tendo as instituições particulares de solidariedade social igualmente um espaço para o seu “mercadinho solidário”, que estará aberto entre os dias 15 e 22.

O Pai Natal vai instalar-se no Largo do Seminário até dia 23 e, na Associação Comercial e Empresarial de Santarém, vai estar “o maior presépio do Ribatejo”, com mini peças de presépio em exposição, afirma a nota.

Ao longo de todo o mês de dezembro, o “comboio de Natal” vai andar pelo centro histórico, estando marcado para a manhã do dia 16 o “segundo encontro de Pais Natal Motards”, no Jardim da Liberdade.

A noite de passagem de ano vai começar com os JC Power, no Jardim da República, pelas 21:30, sendo a meia-noite assinalada com fogo de artifício no Jardim da Liberdade, seguindo-se a atuação de Miguel Araújo, cabendo ao DJ Nuno Costa animar a madrugada.