Miguel Vieira, 53 anos, natural de São João da Madeira, e condecorado com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República Jorge Sampaio, vai apresentar a sua nova coleção primavera/verão 2020 na segunda-feira, pelas 14:00 (13:00 em Lisboa), na Via Tortona 54, em Milão.

“Foi uma total surpresa para mim, mas era um patamar que há muito tempo queria atingir. Esperei 15 anos para que isto acontecesse”, disse Miguel Vieira à agência Lusa, em maio, quando soube que foi escolhido para participar no evento.

Miguel Vieira apresenta o desfile no mesmo dia das marcas Fendi, Pal Zileri e Giorgio Armani, que encerra o evento.

No mesmo dia em que Miguel Vieira apresenta o seu desfile no calendário oficial da Semana da Moda Masculina de Milão, o Portugal Fashion leva também ao evento o ‘designer’ espanhol David Catalán que vai apresentar o seu trabalho na Via Tortona 54, pelas 16:00, num espaço dedicado a talentos emergentes, também no calendário oficial.