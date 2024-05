Segundo a Sky News, UmaSofia Srivastava, de 17 anos, informou na semana passada que iria abandonar o título porque os seus “valores pessoais não estão mais alinhados totalmente com a direção da organização”.

Numa publicação no Instagram, afirmou: “Sou grata por todo o apoio da minha família, dos meus diretores estaduais, das minhas irmãs rainhas e dos fãs que me apoiaram desde que ganhei o meu título estadual. Irei sempre lembrar com carinho o meu tempo como Miss Nova Jersey Teen USA, e a experiência de representar o meu estado como uma primeira geração, mexicano-indiano-americana, a nível nacional. Foi gratificante só por si”.

A adolescente tinha sido coroada em setembro de 2023.

Este anúncio chegou dois dias depois da Miss EUA Noelia Voigt informar também que iria renunciar ao título com uma mensagem a pedir que às pessoas que cuidassem da saúde mental.

No Instagram da organização Miss Teen USA defenderam: “Respeitamos e apoiamos a decisão de UmaSofia de renunciar às suas funções. O bem-estar dos nossos titulares é uma prioridade máxima".

O concurso informou ainda que estava a rever os planos para “a transição de responsabilidades para um sucessor”, estando neste momento em andamento os trabalhos para substituir a Miss USA e a Miss Teen USA.

No início do mês, já a diretora de redes sociais da Miss EUA, Claudia Michelle, tinha anunciado publicamente que iria sair da organização, considerando-a um local de trabalho tóxico para ela e os detentores do título.

Recorde-se que os últimos anos da organização foram bastante conturbados. Em 2022, Anne Jakrajutatip, uma empresária tailandesa, comprou a marca (incluindo o concurso irmão, Miss Universo) com a sua empresa JKN Global Group por 20 milhões de dólares e tornou-se a primeira mulher dona desta organização.

Em 2023, a então presidente da Miss EUA, Crystle Stewart, deixou o cargo após alegações de que a competição de 2022 foi uma fraude. O marido de Stewart, Max Sebrechts, vice-presidente da Miss EUA, também abandonou o cargo depois de várias concorrentes o acusarem de assédio sexual.

Stewart seria substituída em poucas horas pela estilista Laylah Rose, que agora é dona da Miss EUA. Pouco mais de uma semana antes do concurso Miss Universo de 2023, foi revelado que o JKN Global Group tinha entrado com um pedido de falência.