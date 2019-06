A moda portuguesa esteve hoje representada em dois atos na capital francesa.

Hugo Costa, apoiado pelo Portugal Fashion, apresentou a sua coleção no calendário oficial da Semana da Moda masculina de Paris e, logo depois, abriu o ‘Showcase Portugal’, uma mostra efémera da moda portuguesa para compradores especializados que une roupas a outros artigos, como joalharia ou cerâmica, uma cooperação entre a Moda Lisboa e o Portugal Fashion.

O secretário de Estado português da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, considerou que isto marca um momento "novo" na moda nacional.

"Nós fizemos só a nossa pequena parte, ajudar a que se sentassem à mesa e que trabalhassem em conjunto. (...) Isto é novo, é um trabalho de construção que levou à celebração de um entendimento entre Moda Lisboa e Portugal Fashion para poderem cooperar em Portugal e também no estrangeiro", referiu Eurico Brilhante Dias, que se encontra em Paris.

Já Luís Hall Figueiredo, administrador do CENIT - Centro de Inteligência Têxtil e responsável pelo evento, considerou que não foi difícil juntar estas duas entidades.

"Não foi tão difícil quanto isso. Tanto a Moda Lisboa como o Portugal Fashion são duas expressões da moda portuguesa, portanto, quando temos de fazer a sua divulgação, têm de estar em sintonia porque é o interesse de todas as partes", disse o administrador do CENIT.

Segundo Eduarda Abbondanza, diretora da Moda Lisboa, isto ainda não tinha acontecido por falta de vontade.

"Os anteriores dirigentes não estavam nem aí. Agora encontrámos uns dirigentes que queriam as coisas de forma diferente. Não foi durante 20 anos, mas foi agora", disse a diretora da Moda Lisboa.

O Portugal Fashion corrobora.

"Para a ANJE [Associação Nacional de Jovens Empresários], este alinhamento de sinergias entre os ‘players’ do setor é muito importante para que o trabalho feito até aqui pelo Portugal Fashion e outros ganhe escala, porque quando estamos em conjunto conseguimos delinear estratégias ainda maiores", indicou Mónica Neto, que lidera o Portugal Fashion, promovido pela ANJE.

Num espaço no 4.º bairro de Paris, entre hoje e quinta-feira, seis criadores nacionais, assim como marcas de acessórios, joalharia ou cerâmica, vão ser mostrados em conjunto dando a conhecer o ‘lifestyle’ português.

"Criámos um ‘showcase’ que mistura o ‘lifestyle’ português, não só a capacidade a nível das marcas industriais e criadores, mas também a cerâmica ou a joalharia. As coisas hoje não são isoladas, as coisas vendem-se como conceito", afirmou Eduarda Abbondanza.

A esperança é agora manter esta mostra de produtos nacionais, com Luís Hall Figueiredo a garantir que o evento se poderá repetir no próximo ano. É essa também a esperança do Portugal Fashion.

"Esperamos criar aqui sinergias que nos permitam trazer mais designers e alavancar mais a indústria, quer com formatos diferentes e em quantidade e qualidade. Queremos complementar o que temos feito com ações novas que podem trazer mais pessoas e mais setores", concluiu Mónica Neto.