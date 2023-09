De acordo com estes dois meios de comunicação, Fernando Botero morreu em casa, no Mónaco, onde recuperava de uma pneumonia.

Considerado um dos nomes mais conhecidos das artes colombianas, Fernando Botero expôs várias vezes em Portugal, nomeadamente em 2012, com a mostra de pintura e desenho “Via Crucis”, no Palácio da Ajuda, e em 1997, com uma exposição de esculturas na Praça do Comércio, ambas em Lisboa.

Fernando Botero nasceu em 1932, em Medellín, cidade que o homenageou com a Praça Botero, um espaço público arborizado com mais de duas dezenas de esculturas, reconhecíveis pelas formas volumosas.

Em Lisboa, é possível ver uma escultura em bronze, intitulada “Maternidade”, no topo do Parque Eduardo VII.