Moullinex está a preparar um álbum novo para 2020 e, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, o músico e produtor quer, de acordo com a promotora dos espetáculos num comunicado hoje divulgado, “mostrar o processo ao vivo”, e assim “levará as criações feitas no conforto das quatro paredes para a rua, para passearem e serem expostas a ao público”.

Nas três noites no Musicbox, Moullinex irá tocar temas novos e “fazer novos arranjos para temas antigos” e essa “exploração será em aberto com a banda, convidados (surpresa, como é habitual...) e público”.

Os bilhetes custam 12 euros para cada espetáculo, estando também à venda uma edição limitada que dá acesso às três noites, por 30 euros.