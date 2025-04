Giuffre - que acusou o príncipe André, do Reino Unido, de a ter agredido sexualmente quando tinha 17 anos - "está a receber cuidados médicos no hospital", afirmou o agente Dini von Mueffling num comunicado à AFP.

Cidadã americana e australiana, Giuffre morava em Perth, na Austrália, mas não se sabe onde ou quando ela sofreu o acidente.

Numa foto publicada na sua conta do Instagram esta segunda-feira, aparece com ferimentos e hematomas no rosto, principalmente à volta do olho esquerdo.

"Tenho (um caso de) insuficiência renal, deram-me quatro dias de vida, (e) fui transferida para um hospital especializado em urologia. Estou pronta para partir, mas não antes de ver meus filhos pela última vez", dizia a mensagem.

De acordo com a mensagem, um autocarro escolar teria batido no seu carro.

A polícia da australiana informou que tinha localizado um acidente de autocarro na semana passada - um pequeno incidente ao norte de Perth a 24 de março - mas que não havia sido registado nenhum ferido.

Giuffre acusou o falecido magnata americano Jeffrey Epstein de usá-la como "escrava sexual".

O príncipe André negou a acusação de agressão sexual e evitou um julgamento em Nova Iorque após chegar a um acordo milionário com Virginia.