O Museu Egípcio do Cairo exibiu a "múmia que grita", os restos do filho de um faraó que, acredita-se, teria sido enforcado por planear o assassinado de seu pai.

O Ministério das Antiguidades do Egipto disse que as análises de DNA confirmaram que a múmia em exibição no Museu Egípcio do Cairo é do filho de Ramsés III, que reinou entre os anos 1186 e 1155 antes da nossa era. Batizada como "homem desconhecido E", a múmia, que normalmente não é exibida, parece ser de um homem que sofreu uma dolorosa agonia.

O filho de Ramsés III, Pentawere, foi condenado à morte pelo seu papel numa conspiração, segundo relatam papiros antigos. Pentawere conspirou com a mãe, Tiy, a segunda esposa de Ramsés III, para assassinar o faraó.

Embora não esteja claro se Ramsés III morreu em resultado dessa conspiração, há indícios de que foi esfaqueado no pescoço.

Os restos de Pentawere mostram que foi enforcado e coberto em pele de ovelha, algo que os antigos egípcios consideravam impuro.