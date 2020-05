Domingo é dia de relaxar, por isso, por que não começar o dia com um pouco de música?

Hoje estreia a Orquestra Virtual Ibero-Americana (“La Virtual”), formada por jovens de 12 países da Ibero-América, com idades compreendidas entre os 8 e os 26 anos. A obra interpretada será “Alas a Malala", sob a direção do compositor mexicano Arturo Márquez — que também é o autor da peça.

O grupo foi criado pelo Programa Iberorquestras Juvenis, para oferecer uma experiência especial durante o momento da pandemia de Covid-19 e para comemorar o Ano Ibero-Americano da Música.

Para a estreia, os integrantes da "La Virtual" gravaram vídeos em casa a cantar ou a tocar os seus instrumentos.

O primeiro concerto será às 12h30 e contará com a representação de Costa Rica, El Salvador, Guatemala e Honduras. Para ver todos os concertos e saber mais informações, clique aqui.

Aproveitando o ritmo, avançamos para outras sugestões?

Concertos

“Em tempo de distância”

Onde: No Facebook da Câmara Municipal de Mafra

A que horas: 16h00

Nota: Promovido pela Câmara Municipal de Mafra, este concerto será da autoria de Liliana, que estará a cantar em direto a partir da Casa da Música Francisco Alves Gato. Se deseja ouvir um pouco de música e descontrair, este pode ser o programa ideal.

Teatro

“O Melhor de La Féria”

Onde: No Facebook do Teatro Politeama - Filipe Lá Féria

A que horas: 21h30

Nota: “O Melhor de La Féria” reúne num só espetáculo todos os grandes sucessos de Filipe Lá Féria. “Amália”, “Jesus Cristo Superstar” e “Passa por Mim no Rossio” são alguns dos grandes espetáculos que irão ser revividos nesta peça. Se não a quer perder, só tem de ir à página de Facebook do Teatro Politeama- Filipe La Féria e assistir à transmissão em direto.

Conversas

“Folha em Branco”

A que horas: 18h00

Onde: No canal de YouTube da Livraria Good Books

Nota: A livraria Good Books vai estar hoje à conversa com a autora Leonor Ferrão, que num tom descontraído irá explicar como se escreve um livro e por onde se deve começar. Esta iniciativa começou recentemente, mas já há todo um conjunto de conversas com outros autores por acontecer. Veja aqui o programa completo.

___________

Tertúlia “Desmontar o Armário”

A que horas: 19h00

Onde: No Facebook da Associação ILGA

Nota: Hoje, no Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, a ILGA irá estar à conversa com Alexa Silva, do Clube Safo, Isaac Rodrigues, da rede Ex Aequo, e Manuela Ferreira, da AMPLOS. Ir-se-á falar sobre “armários e discriminação, mas, principalmente, sobre amor, igualdade e liberdade”. Se ficou com interesse, veja aqui todas as informações relativas ao evento.