O musical 'A Madrugada Que Eu Esperava' é uma história de amor que estreou no dia de São Valentim, 14 de fevereiro, em Lisboa, e partiu do desejo de Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco de fazerem um musical. Um desejo comum a que também se juntou Hugo Gonçalves, autor de vários livros e guionista de séries como o sucesso 'Rabo de Peixe', da Netflix.

Nesta peça, as cantoras e compositoras, já conhecidas de outros palcos, dão corpo a duas personagens: Olívia, a protagonista deste enredo romântico, e Clara, a sua irmã. A atriz que interpreta Olívia altera-se entre Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco nos dois dias do espetáculo no Porto.

A história da peça começa em 1971, três anos antes do 25 de Abril, atravessa a revolução e termina no ano seguinte, 1975. No final, existe uma reflexão dos protagonistas, num salto para a atualidade. No palco, acontece a clássica e universal história de amor, onde os protagonistas são obrigados a enfrentar o conflito entre o que sentem e aquilo em que acreditam, depois de se conhecerem num grupo de teatro amador que está a produzir uma versão musical de "Romeu e Julieta", de Shakespeare.

A protagonista Olívia é uma personagem cheia de ideais políticos fortes, que se refletem na sua oposição ativa à ditadura. Já o par romântico Francisco é um rapaz introvertido que sonha ser ator de comédia e vai aos ensaios às escondidas, porque o pai, inspetor da PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado), não aprova as suas aspirações artísticas.

Além de Bárbara e Carolina, estão em palco Diogo Branco, Brienne Keller, Dinarte Branco, JP Costa, João Maria Pinto, Jorge Mourato, José Lobo, Mariana Lencastre e Maria Henrique (encarregue também da direção de atores), a que se junta também uma banda ao vivo de cinco elementos. O principiante em grandes palcos, Ricardo da Rocha, é quem assina a encenação.

O SAPO24 esteve presente no ensaio de imprensa deste musical em Lisboa e entrevistou as protagonistas, o encenador Ricardo da Rocha e o autor do musical Hugo Gonçalves. Esta é uma reportagem que pode recordar aqui. Pode ainda ler a crónica do musical.

É ainda importante saber que no dia 30 de maio "Olívia" é protagonizada por Carolina Deslandes e no dia 31 de maio por Bárbara Tinoco.

Os bilhetes custam entre os 15 e os 35 euros e podem ser adquiridos aqui.