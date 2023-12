O musical “A Madrugada que Eu Esperava”, com texto de Hugo Gonçalves e encenação de Ricardo da Rocha vai ter música de ambas as cantoras e conta ainda com a sua representação como parte do elenco.

Esta vai ser uma estreia na representação para Bárbara Tinoco, mas não para Carolina Deslandes, que participou em 2021 no espetáculo “A nova Cinderela no gelo”.

O musical “A madrugada que eu esperava” é uma ideia original de Hugo Gonçalves, autor de livros como “Filho da Mãe” e “Deus Pátria e Família” e guionista de séries como “Rabo de Peixe”. A encenação desta coprodução entre a Força de Produção e a Primeira Linha estará a cargo de Ricardo da Rocha.

A produtora ainda não revelou muito sobre o que se pode esperar da peça, porém já se sabe que o nome é extraído de "25 de Abril", um dos mais célebres poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen.

A peça terá também um elenco de excelência, que além das duas cantoras e compositoras vai contar com os nomes de Duarte Branco, Diogo Branco e Jorge Mourato.

Entretanto, as cantoras já anunciaram nas redes sociais, que o espetáculo vai estrear no Dia de São Valentim no Teatro Maria Matos, dia 14 de fevereiro, onde fica até 28 de abril. No Porto, vão atuar no dia 30 e 31 de maio no Coliseu do Porto.

De acordo com as artistas, os bilhetes começam a ser vendidos segunda-feira, dia 11 de dezembro, às 12h00, nos locais habituais.