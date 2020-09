Numa iniciativa coordenada pelo músico de jazz português Sandro Norton, vários artistas, nacionais e internacionais, vão atuar online, num evento intitulado “Flying high at the heart of it: a musical journey to end NF", com o objetivo de angariar fundos para a Children’s Tumour Foundation (CTF) na Europa, uma ONG empenhada em desenvolver tratamentos eficazes para os mais de 250 mil cidadãos europeus que vivem com neurofibromatose (NF), uma doença genética que causa o crescimento de tumores nos nervos de todo o corpo.

O arranque do evento foi dado no Youtube pelo ator norte-americano Jonathan Sadowski, que saudou a iniciativa. No cardápio nacional há nomes bem conhecidos do público como Maria João, Rão Kyao, Jorge Fernando, os Azeitonas, Remi Pereira, Marta Coutinho, Fabia e Ruca Rebordão, entre outros. Entre os músicos internacionais convidados estão o líder e fundador dos Jethro Tull, Ian Anderson, e o célebre vibrafonista Gary Burton.

O evento acontece este sábado, dia cinco de setembro, às 19h e pode ser acompanhado no site da fundação ou no canal de Youtube da CTF.

A CTF Europe é uma Fundação Belga, criada em 2018, parceira da Children’s Tumor Foundation dos Estados Unidos, e é complementar às associações nacionais de pacientes na Europa, incluindo a Associação Portuguesa de Neurofibromatose (APNF).

Afetando um em 3.000 nascimentos de todas as populações igualmente, a NF pode causar cegueira, surdez, anomalias ósseas, desfiguração, dificuldades de aprendizagem, dor incapacitante e câncer. Atualmente, existem mais de 2,5 milhões de pessoas a viver com a NF em todo o mundo.