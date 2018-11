“Guts” significa “vísceras” em português, mas como a língua inglesa é tão pródiga em duplos sentidos quanto a nossa, a palavra quer também dizer “coragem” ou “ganas”. É nessa pluralidade de sentidos que se afirma o “Young Chefs with Guts”, evento organizado no âmbito do festival gastronómico Sangue na Guelra: dar palco a jovens cozinheiros com vontade de se mostrarem e sem medo de meter as mãos na massa. Mesmo que isso sejam umas entranhas.

Apesar do Sangue na Guelra se dar apenas uma vez por ano, a Amuse Bouche, a agência de comunicação que o organiza, promove uma série de outras iniciativas, sendo estes jantares exemplo disso. O cenário desta refeição foi o Restaurante Erva, aberto desde julho deste ano e parte da vaga de novas propostas gastronómicas que têm percorrido Lisboa de uma ponta à outra.

Com a exceção de Carlos Gonçalves, anfitrião que se lançou em nome próprio neste estabelecimento, todos os cozinheiros convidados são subchefes, isto é, são os braços direitos dos chefes de cozinha, muitas vezes partilhando tantas responsabilidades quanto os seus colegas mais reconhecidos. O nível a que estão habituados é de elevada exigência, não tivessem os três experiência em restaurantes de estrela Michelin: Artur Gomes e Lukas Kolpin trabalharam juntos no mundialmente famoso Noma de René Redzepi em Copenhaga, na Dinamarca, ao passo que Daniel Costa é o parceiro de longa data de Henrique Sá Pessoa no Alma, tendo participado no evento um dia antes de saber que, com a ajuda dos seus préstimos, o restaurante do Chiado iria ganhar uma segunda estrela do afamado guia gastronómico.

Numa curta pausa antes do jantar ter início, Artur Gomes admite que provavelmente é aquele que mais sente a picada da responsabilidade, talvez por ser o mais novo. “Eu não provei nada a ninguém, sou apenas um miúdo que já correu alguns sítios a quem deram esta grande oportunidade de poder estar a dividir o palco com outros chefs, os quais respeito imenso”, diz Artur. Mas os “sítios” de que fala não são meros restaurantes. Apesar de ainda ser um jovem cozinheiro de 25 anos, Artur já passou por uma constelação de estrelas Michelin, acumulando experiências no Belcanto, no El Celler de Can Roca e, mais tarde, no Noma, onde teve Lukas Kolpin a coordenar-lhe o estágio antes passar para o departamento laboratorial do restaurante.

No entanto, por mais experiência que tenha adquirido, trabalhar noutra cozinha que não a sua representa sempre um grande desafio para qualquer chef, especialmente se for num evento mediático. Artur já veio com o prato definido, mas isso não chega quando se trata de se ambientar a um novo local de trabalho. Se a hora de jantar é às 20 horas, as refeições normalmente começam a ser preparadas ainda as senhoras elegantes não tomaram o seu chá das cinco. O chef e a sua equipa, contudo, adiantaram-se ainda mais: “somos malucos e entrámos na cozinha às oito da manhã”.

Há uma explicação para este zelo, a necessidade de se adaptar a outras ferramentas, dando Artur um exemplo: “eu em ‘casa’ demoro sete minutos a fazer um flatbread [tipo pão que figurou num dos seus pratos, com Xerém de berbigão], aqui demorei 17. Foram mais 10 minutos porque é um forno completamente diferente, hotspots diferentes e isso é um dos exemplo de como nos temos de adaptar no local”. Este tipo de contratempos faz com que “a azáfama seja maior, porque temos de correr mais espaços para sabermos onde estão as coisas. O que é que eu vou buscar e aonde, onde é que está tudo?”.

Luke Kolpin corrobora este sentimento. Não obstante a sua experiência a cozinhar enquanto comanda diariamente os perto de 45 estagiários do Noma, o subchef dinamarquês confessou que é sempre complicado fazê-lo fora do seu elemento. "Estou num país onde nunca estive, sou o único que teve de viajar até aqui, tive muito contra mim”, admitiu Luke já no final da noite, relaxando na companhia de uma “mini” gelada. No seu caso, não só a cozinha era outra, a língua também, pelo que o desafio foi duplo para si.

créditos: Paulo Rascão | MadreMedia

Comunicação, o mais importante ingrediente

Todo o universo da gastronomia gravita em torno da boca. É a ela que se destina um comboio de entradas, pratos principais e sobremesas que corre durante o jantar, é à sua satisfação que os cozinheiros dedicam a sua mestria, é o objetivo último das horas infindáveis de trabalho entre planeamento, preparação e execução de um prato. Mas a boca não é apenas a finalidade desse processo, é também a principal ferramenta para que ele seja bem sucedido.

Não basta técnica, palato apurado ou horas a estudar os pantagruélicos tomos da culinária para levar uma refeição a bom porto, tudo cai por terra se não houver boa comunicação. É comum referir-se aos movimentos dentro de uma cozinha como um bailado, tamanha é a coordenação necessária, mas não é incorreto evocar a vertigem de uma via rápida onde dezenas de carros se ultrapassam: tal como no asfalto, basta alguém não fazer o sinal correto ou não exprimir a sua intenção de forma clara para desencadear um evento em cadeia e com consequências imprevisíveis.

Esta necessidade torna-se tão mais evidente numa cozinha onde equipas diferentes têm de trabalhar entre si num espaço que não conhecem assim tão bem. Dado ser um evento sui generis e com vários momentos ao longo da noite, nos bastidores tanto se observam porções de tamboril a serem separadas num ambiente o mais assético possível, como na divisão ao lado o barista prepara o café de balão para o grande final, a ser tomado depois de uma tábua de queijos e de uma sobremesa preparada por Filipe Manhita, da Fortaleza do Guincho.