Sexta-feira é o típico dia de ir beber um copo e dançar um pouco. E não é por se estar em casa que isso tem de mudar. Assim, para começar bem o final de semana, convidamo-lo a ir buscar uma bebida e entrar na primeira Sala de concertos Virtual em Portugal.

Gigs em Casa é uma plataforma que foi lançada no dia 1 de maio e que tem como objetivo passar concertos ao vivo. O primeiro foi dos Peste & Sida, que atuaram no bar RCA, em Lisboa, com todas as condições de segurança. O concerto de hoje é o do músico Freddy Locks e pode ser visto no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram do Gigs em Casa, às 21h30. Para saber mais, clique aqui.

Dado que é sexta-feira, o que não faltam são sugestões que prometem uma noite animada. Continuamos?

Música

Juke Box Party

A que horas: 22h30

Onde: Facebook do Blues Dance Lisboa

Nota: Nesta Juke Box Party, o blues será misturado com outros géneros musicais, pelos vários DJs que vão animar a noite. A bebida e o dress code ficam à escolha de cada um, mas todos têm de trazer energia e vontade de dançar. Não se esqueça, a festa é às dez. Prepare as colunas.

_______

Noir Clubbing Livestream

A que horas: 21h30

Onde: Twitch do Noir Clubbing

Nota: Estes livestreams do Club Noir estão a acontecer semanalmente e esta sexta-feira, os DJs convidados não prometem nada se não três horas de pura diversão. Caso não consiga acompanhar a festa de hoje, não se preocupe porque para a semana o evento irá repetir-se. Para saber mais informações, clique aqui.

_____

Quarantine Sessions Cascais Jazz Club

A que horas: 21h30

Onde: Facebook do Cascais Jazz Club

Nota: A sessão de hoje conta com Marcos Ariel, músico e compositor, que harmoniza jazz com samba e valsa. Se quer entrar num ritmo brasileiro no serão de logo, só tem de ir à página do Facebook do Cascais Jazz Club e deixar-se levar.

Conversas

Abre aspas: autores põem a conversa à dia | Rui Zink e Ricardo Fonseca Mota

A que horas: 21h47

Onde: Facebook da Porto Editora

Nota: Esta é uma nova iniciativa da Porto Editora, que, tal como o nome indica, consiste em por dois autores à conversa. Em direto e sem filtros, estes encontros irão decorrer de quinze em quinze em dias. Para esta primeira sessão foram convidados os autores Rui Zink e Ricardo Fonseca Mota. Para saber mais informações, clique aqui.

Teatro

Visualização da peça "Casimiro e Carolina"

A que horas: 21h30

Onde: Na sala online do Teatro Dona Maria II, cuja entrada se obtém através deste link.

Nota: Todos as sextas e sábados o Teatro Dona Maria II disponibiliza na sua sala online um novo espetáculo para os seus espectadores. Entre as dezenas de produções que passaram pelo palco daquele teatro, foi a peça direcionada por Tónan Quito que foi escolhida para esta semana. “Casemiro e Carolina” fala sobre uma história de amor que procura sobreviver em tempos de crise.

_________

Visualização da peça “Al mada nada”

A que horas: 22h00

Onde: Na sala online do Teatro Nacional São João. Pode entrar, a partir daqui.

Nota: Esta é uma peça baseada nos textos de Almada Negreiros, com destaque para o “Saltimbancos”. “Al mada nada” celebra as coisas que o artista português “viveu apaixonadamente” e garante movimento, cor e sensualidade. Curioso? Então é só entrar na sala de espetáculos online do Teatro Nacional São João.