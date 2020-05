Festival à Janela. Teve início há uma semana e termina hoje. Quando olhamos para a programação ficamos com vontade de morar em Almada, já por estes dias aparecer por lá não é opção.

Os habitantes de Almada voltam a ter projeção de espetáculos nas fachadas de vários edifícios da cidade. Destaque para dois momentos musicais protagonizados por Paulo Furtado aka The Legendary Tigerman, que gravou em vídeo, para esta ocasião, o tema “Do Come Home”; e por Noiserv, nome de palco de David Santos, com “I was trying to sleep when everyone woke up”.

A escritora Dulce Maria Cardoso é a protagonista de um momento literário, que será projetado em grande escala. O programa conta ainda com a apresentação em estreia de uma performance de hip hop, assinada por Rafaela Pinheiro, Mucha e Gonçalo Cabral. Além destes projetos é ainda possível assistir a um vídeo - performance da fadista Mariza e à coreografia virtual de Catarina Casqueiro & Tiago Coelho.

O Festival à Janela é uma iniciativa promovida pelo ateliê português OCUBO.

Quando: 21:00 às 23:00

Onde: À janela e aqui https://www.festivalajanela.pt/

E segue-se a nossa seleção do que a Internet tem para oferecer neste dia 1 de maio.

Artes performativas

Cirque du Soleil | One Night for One Drop

Quando: 19h00

Onde: https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect ou via YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=BlTCkMMJM6o&feature=emb_title

Notas: O Cirque du Soleil lançou durante o período de pandemia a sua plataforma de conteúdos digitais, Cirque Connect e todas as semanas tem exibido gratuitamente um espectáculo da companhia.

E-sports

1.ª edição do Virtual Rallye Vidreiro – Marinha Grande

Quando: Até 3 de maio.

Onde: Na plataforma Dirt 2.0, disponível para PC/Steam, Playstation e Xbox

Notas: Organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande, em parceria com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e a Câmara Municipal da Marinha Grande.

Teatro

Transmissão online da peça "Otelo"

Quando: A partir das 22:00 até às 24:00 de dia 02 de maio

Onde: https://www.tnsj.pt/

Notas: O Teatro Nacional São João disponibiliza online, no site e nas páginas do Facebook e do Instagram, a peça "Otelo " de William Shakespeare, com encenação, cenografia e figurinos de Nuno Carinhas.

Transmissão online da peça "O Grande Dia da Batalha"

Quando: 21h00

Onde: https://vimeo.com/showcase/6879385

Notas: O Teatro Nacional D. Maria II apresenta a peça "O Grande Dia da Batalha, variações sobre o "Albergue Nocturno", de Máximo Gorki e Jorge Silva Melo, que assina também a encenação. Espetáculo disponível com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, às 21:00, na sala online.

Transmissão online do espetáculo "What Happened to Madalena Iglésias"

Quando: Às 21h30 até dia 04 de maio

Onde: https://www.facebook.com/teatro.politeama/

Notas: Com dois atores - Rita Ribeiro, António Cruz - e seis bailarinos, Filipe La Féria criou uma charge às relações de Simone e Madalena Iglésias inspirada no célebre filme "What Happened to Baby Jane", com Bette Davis e Joan Crawford.

Música

Transmissão online do concerto "Les Misérables"

Quando: 18h00

Onde: https://www.facebook.com/189611871139868/posts/2443656802402019/?d=n

Notas: Com música de Claude-Michel Schönberg e letra de Herbert Kretzmer o Coro Mozart interpreta uma adaptação do musical. Adaptação e direção musical do maestro Dionísio Vila Maior.

Concerto online de Jorge Vadio

Quando: 21h30

Onde: https://www.facebook.com/camaramunicipaldemafra/

Festival online Em Rede

Quando: 1, 2 e 3 de maio

Onde: https://www.youtube.com/channel/UCNgNhQ5vjOIWztG0_3NvEVA

Notas: O festival reúne perto de duas dezenas de músicos barreirenses que apresenta, ao longo de três dias, quase duas dezenas de concertos com espaço para o jazz, para as canções, para o hip-hop, a eletrónica e a experimentação.

Gigs em Casa - Concerto dos Peste & Sida

Quando: 21:30

Onde: https://gigsemcasa.com/

Notas: A plataforma transmite concertos live, produzidos, numa primeira fase, no bar RCA, em Lisboa, sob todas condições de segurança e higiene e com realização de luz, som e vídeo profissional, para que o conteúdo chegue a casa de cada um, com a melhor qualidade possível. Parte dos concertos serão gratuitos e outros, quando assim se justificar, serão pagos.

Início da 1.º Festival Live in a Box

Quando: Até 3 de maio

Onde: Páginas de Instagram dos músicos

Notas: Criado pela Fado in a Box os concertos são transmitidos na página de cada artista na rede social Instagram, durante cerca de 45 minutos e “o público terá a possibilidade de remunerar os artistas pelo seu trabalho durante os concertos, e até 45 minutos após o final do mesmo. Artistas e bandas como Júlio Resende, Fogo Fogo, Toty Sa’Med e Luca Argel atuam na primeira edição do festival ‘online’.

Transmissão online do concerto da Orquestra Sinfónica do Porto da Casa da Musica

Quando: 22h00

Onde: https://www.casadamusica.com/

Notas: Sob a direção musical de Vassily Sinaisky, a Orquestra interpreta "A Sinfonia Manfred" de Tchaikovski.

Cinema

Exibição do filme "O Dia em que a Tortura Acabou"

Quando: Até 3 de maio

Onde: https://www.facebook.com/museudoaljube/

Notas: O documentário " foi filmado em 1974, nos dias que se seguiram ao 25 de Abril. Uma equipa da Granada Television International, que percorria o mundo, da Ásia à América Latina, descortinando sinais de repressão e tortura de opositores políticos, foi surpreendida pela Revolução dos Cravos. Foi em Lisboa, nos primeiros dias de maio, que recolheram testemunhos de Fernando Vicente ou Conceição Matos.

Exibição do filme "Torre Bela"

Quando: das 09:00 de dia 01 às 24:00 do dia 3

Onde: http://medeiafilmes.com/

Notas: No contexto das comemorações do 46.º aniversário da Revolução de Abril, a Medeia Filmes disponibiliza no seu site, o filme do realizador alemão Thomas Harlan, com Wilson Filipe, Maria Vitória, José Neves Paiva, Zeca Afonso, Francisco Fanhais, Vitorino e Camilo Mortágua.

Conversas

“Desafios de campeão em casa”, por Nuno Delgado

Quando: 12h00

Onde: https://nunodelgado.soscovid.pt/pt

Notas: Nuno Delgado dá uma aula em que aborda aspetos como "Segredos de treino para a vida”, “O poder do treino invisível l” e “Dicas práticas de treino para a vida”, no âmbito da campanha solidária #SOSCOVID, a que a Escola de Judo Nuno Delgado se associa, nas plataformas digitais da SOS.

Conversa online sobre o futuro do trabalho para Artistas Musicais

O Arte Institute alia-se à Future.Works’ Remote Tech Week para falar sobre os desafios que os artistas musicais enfrentam num mundo que subitamente é dominado pelo trabalho remoto.

Através do live streaming no canal do YouTube da Future.Works realiza-se uma sessão sobre o futuro do trabalho para Artistas Musicais, moderada por John Gonçalves (The Gift), com convidados internacionais de várias áreas da indústria musical e tecnológica como Robin Vincent (Journalist, Host, Ex-Deezer), Ana Miranda (Arte Institute), Moullinex (Músico) e Álvaro Covões (Everything is New).

Nesta sessão são abordadas questões como: De que maneira podem os artistas reinventar a sua relação com o público para garantir fontes de rendimento? Qual o futuro dos concertos ao vivo? Está o público disposto a pagar por eventos online? Como se posicionam as grandes plataformas musicais e as editoras perante esta situação? Que oportunidades e ameaças existem para todos os intervenientes na indústria musical?

Este encontro está integrado na Future.Works’ Remote Tech Week, 5 dias de conferências online gratuitas sobre temas como tecnologia, trabalho remoto e o futuro do trabalho, que terminam com uma atuação online live e interativa do artista português Moullinex, aberta a todos. Para participar, basta levantar um bilhete para a Remote Tech Week no site do evento.

Quando: 18:00 às 18:45

Onde / como obter bilhete: https://www.eventbrite.co.uk/e/futureworks-remote-tech-week-tickets-101522506550?aff=prmusictrack