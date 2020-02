A Rainha foi informada no final do ano passado, avançam as mesmas fontes. Apesar de não ter título real (não é um membro sénior da família real) ou quaisquer deveres monárquicos, foi Peter quem organizou uma festa de rua gigante em frente ao Palácio de Buckingham para comemorar o 90.º aniversário da avó e rainha, em 2016.

Em comunicado divulgado pela família real e citado pela BBC, o casal diz que a decisão de avançar para o divórcio foi “a melhor para as duas crianças e para a amizade contínua”.

Peter Phillips, filho do primeiro casamento da princesa Ana com Mark Phillips, casou-se com a canadiana Autumn Kelly em 2008, em Windsor Peter, 15.º na linha de sucessão, e Autumn conheceram-se em 2003, durante o Grande Prémio de Montreal, quando ele trabalhava para a equipa de Fórmula 1 BMW-Williams e ela era hospedeira da BMW.