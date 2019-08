A Praia Fluvial do Taboão acolhe a atuação dos britânicos, desta vez sem o baixista Peter Hook, num dos concertos mais esperados desta edição do evento, num dia que começa com os portugueses Cave Story, no palco secundário, às 17:45, antes de uma série de estreias em Portugal.

A primeira, às 18:15, é dos norte-americanos Khruangbin na abertura do palco principal, que vão trazer o aclamado “Con Todo el Mundo”, de 2018, e também “Hasta El Cielo”, de 2019, uma versão dub do predecessor, às margens do rio Coura e ‘balançar’ os primeiros festivaleiros com influências de rock psicadélico e funk.

Enquanto isso, Stella Donnely sobe ao outro palco (19:05), substituindo Julien Baker, com o seu primeiro disco “Beware of the Dogs”, lançado em março, assinalando o primeiro concerto em terras portuguesas, assim como os canadianos Alvvays, às 19:50, à boleia do seu “Antisocialites”, de 2017.

Às 20:30, o norueguês Boy Pablo expõe, também ele pela primeira vez em Portugal, o seu pop ao público, ainda sem qualquer longa-duração, mas com os dois EP: “Roy Pablo”, de 2017, e “Soy Pablo”, de 2018, o suficiente para o diretor do festival, João Carvalho, o ter nomeado como um dos destaques desta edição.

Logo a seguir, às 21:10, os Car Seat Headrest protagonizam um dos regressos mais esperados a Paredes de Coura, depois terem atuado no evento em 2017, a banda de Will Toledo chega agora com uma nova versão do álbum “Twin Fantasy”, inicialmente lançado em 2011.