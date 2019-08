Não é fácil, para uma banda, sobreviver a uma tragédia tão grande quanto a morte de um dos seus membros. Particularmente se o falecido for nada mais nada menos que o seu frontman, o vocalista, o letrista, o rosto visível dentro do som. Assim foi com os Joy Division, que se viram forçados a lamentar a morte prematura de Ian Curtis, a sombra que alimentava a sombra que era a sua música. Nas biografias de Peter Hook (baixista que entretanto entrou em conflito com os ex-colegas) e de Bernard Sumner (guitarrista dos Joy Division) é possível perceber uma mesma ideia: só em retrospetiva é que os comparsas e amigos de Curtis conseguem perceber os motivos que levaram ao suicídio deste. Quando se é jovem, nunca se entende, nunca se aceita a partida de alguém tão próximo.

Com essa morte, os Joy Division viram-se obrigados não a crescer, mas a reinventarem-se. A base da banda ficou a mesma – entrou Gillian Gilbert, namorada do baterista Stephen Morris, para a guitarra e teclados –, e só o nome foi alterado: New Order. Uma nova ordem, um novo rumo, uma nova vida. Das cinzas de Curtis, Sumner, Morris e Hook renasceram e passaram a apostar não só no punk onde se tinham formado, mas também na eletrónica (via Kraftwerk) e no disco que adoravam. O resultado foi um grupo que mudou, à sua maneira, a história da música.

Fê-lo porque, até ao seu surgimento, nunca ninguém se havia lembrado de combinar a energia que brotava do rock e do punk com os ritmos e a toada maquinal da música de dança. Se “Movement”, álbum de estreia editado em 1981, ainda tinha algumas dívidas para com a sonoridade dos Joy Division, “Power, Corruption & Lies”, dois anos depois, já vai buscar a eletrónica para criar algo que, à altura, era novo, fresco e entusiasmante. E mais ficou com os três álbuns subsequentes, “Low-Life” (1985), “Brotherhood” (1986) e sobretudo “Technique” (1989), onde os New Order passaram a incorporar os sons que vinham da Ibiza noturna e do acid house que despontava então na nativa Manchester (e o qual também influenciaram).

Mas nem tudo era fácil. Ao mesmo tempo que os New Order ditavam a tendência, a Factory Records (a sua editora desde sempre) e a Haçienda (discoteca erguida em Manchester pela editora e alimentada pelo dinheiro ganho pela banda) batiam no fundo, financeiramente falando. No seio do grupo, as relações não eram as melhores, com a disputa Hook-Sumner a crescer cada vez mais. Um hiato nos anos 90 ainda tentou colocar alguma água na fervura, e o novo milénio trouxe consigo dois álbuns: “Get Ready” (2001) e “Waiting for the Sirens' Call” (2005). Até que, em 2007, tudo implodiu: o baixista bateu com a porta, e os New Order voltaram a esconder-se.

Até 2011. Sem Hook, a banda anunciou a sua reunião, que dura até hoje, tendo vindo a tocar em vários festivais e salas de espetáculo por todo o mundo, por entre litígios judiciais e trocas de palavras menos simpáticas para a imprensa. Os fãs viram-se obrigados a dividir as suas atenções entre os New Order e o seu ex-baixista, que também o tem feito com a sua própria banda, os The Light. Se a desilusão existe por já não ver os três Joy Division vivos num mesmo palco, a felicidade por poder escutar as suas canções de duas formas diferentes existe – e a isso atestam as muitas t-shirts, sobretudo de “Unknown Pleasures”, primeiro álbum da banda, que pintalgaram de preto o Vodafone Paredes de Coura.