Foi na última canção que o silêncio, o sempre necessário silêncio, assentou entre os milhares de fãs que encheram o recinto do Vodafone Paredes de Coura. Melhor dizendo: não foi tanto o silêncio, mas sim o respeito. O momento era solene. Matt Berninger vira o microfone para o público, uma guitarra acústica pousa suavemente no ar. Canta-se 'Vanderlyle Crybaby Geeks', o tema com que os National têm encerrado os seus espetáculos, de lágrimas nos olhos e mão no peito. É um hino, assim como 'Mr. November' o foi por largos anos (e, para muitos, ainda continua a sê-lo). Merece de quem o escuta a capacidade de se recolher nos seus pensamentos, evitar ao máximo estragar, desrespeitar, com falas ou risos ou invetivas outras, a pungência do acontecimento. Assim foi; a receção dos presentes, que se limitaram a acompanhar em coro, chegou a impressionar.

Claro que impressiona, muito mais, a forma como os National são sempre recebidos a cada passagem por Portugal. Não estamos a falar de uma banda com uma imensa legião de seguidores ou com milhões de discos vendidos. E não é como se o quinteto raramente pusesse os pés no nosso país: a contar com este mesmo concerto, os National somam já 16 (!) em território nacional, com um 17º a caminho, no Campo Pequeno, em dezembro próximo. E tudo começou aqui mesmo, no ido ano de 2005, o mesmo ano em que uns tais Arcade Fire impressionaram para sempre um restrito número de melómanos mais dados ao lado indie do rock.

Muito mudou desde então. Os National cresceram, assentaram, constituíram família. Os últimos discos, sobretudo “I Am Easy To Find”, editado este ano, têm feito torcer alguns narizes. Mas basta vê-los em palco para que todas e quaisquer dúvidas se dissipem. A banda é coesa – apesar de um ou outro momento mais trôpego –, as canções donas do melodrama necessário, a novidade da voz feminina que trazem para o palco ajuda à emoção. E há uma espécie de contradição, ou de reescrever do ditado: os norte-americanos, e o público que lhe é fiel, preferem sobretudo regressar aos lugares onde já foram infelizes.

Pelos ecrãs laterais iam surgindo rostos vários, todos eles com algo em comum: gotas escorrendo pelo rosto, boca acompanhando como podia a emoção das letras, sorrisos amargos orgulhosamente estampados. Uma canção – que não deles – dá o mote: esta é uma noite para corações despedaçados. Os mesmos que arrebitam aos primeiros acordes de 'I Need My Girl', um dos seus temas mais acarinhados, e que foi recebido com o mínimo de frenesi.