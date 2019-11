Promovido pela Câmara Municipal de Almeirim (Santarém), o festival, que tem a guitarra portuguesa como principal protagonista, acontece até ao próximo dia 16, pelo sexto ano consecutivo, levando ao concelho uma oferta “diferente e com muita qualidade”, disse o presidente da autarquia à Lusa.

Pedro Ribeiro afirmou que, num concelho pequeno como o de Almeirim, “não é habitual uma oferta cultural desta qualidade”, salientando que o festival, que se iniciou no passado fim de semana, decorre “de forma descentralizada”, com espetáculos nas várias freguesias.

Na próxima sexta-feira, às 21:30, o Ensemble de Guitarras da ESART (Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco) vai atuar na Casa da Cultura da Raposa, com entrada livre, estando agendado para sábado, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, o concerto de Cordis piano & guitarra portuguesa.

No dia 15, será a Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo a receber um espetáculo de Cante Alentejano e Fandango, com a guitarra portuguesa de Custódio Castelo, encerrando o festival no dia 16, no Cineteatro de Almeirim, com um concerto de Custódio Castelo.

O autarca realçou o “arrojo” do festival, que associa a guitarra portuguesa a instrumentos como a harpa e o contrabaixo (como aconteceu nos concertos do passado fim de semana), mas também ao piano, ao Cante Alentejano e ao fandango.

Pedro Ribeiro referiu a parceria com a Alentejo e Ribatejo Film Commission, que vai permitir a realização da primeira edição do festival internacional de cinema “3in1 Film Fest” de Almeirim, de 22 a 24 deste mês, como outra vertente na aposta de atrair ao concelho “públicos completamente diferentes do tradicional”, aumentando a atratividade turística da cidade.

O “3in1 Film Fest” vai exibir, no cineteatro de Almeirim, 64 filmes, entre curtas-metragens de ficção, ‘making of’ e documentários, de 11 países, sendo um dos seus objetivos “promover a região atraindo realizadores, produtores e argumentistas, nacionais e internacionais”.