Apesar de publicar romances desde 1993, em Portugal (como noutros países, particularmente nos de língua inglesa), só começou a chegar às livrarias este ano, pela Cavalo de Ferro, depois de vencer o prémio Booker Internacional, em 2018, com a tradução para inglês de “Viagens”. Este ano, voltou a estar nos finalistas daquele galardão com a tradução de “Conduz o teu arado sobre os ossos dos mortos”, publicado agora em Portugal.

“Viagens” foi publicado na Polónia, em 2007, enquanto “Conduz o teu arado sobre os ossos dos mortos” saiu dois anos depois, mas a obra mais destacada da escritora, segundo a crítica internacional, será “Os Livros de Jacob” (título traduzido, de forma livre, a partir da edição francesa da Noir Sur Blanc), ainda sem plano de publicação em Portugal.

Nascida na cidade polaca de Sulechów, em 1962, filha de dois professores, Olga Tokarczuk é uma escritora que tem sido duramente criticada pela direita na Polónia, tendo “Os Livros de Jacob” (de 2014) estado na origem de ameaças de morte que levaram a sua editora local a contratar guarda-costas para garantir a segurança da autora.

“Criámos esta história da Polónia como um país aberto e tolerante, como um país não contaminado por quaisquer problemas com as suas minorias. No entanto, cometemos atos horrendos como colonizadores, como uma maioria nacional que suprimiu a minoria, como esclavagistas e assassinos de judeus”, disse a autora depois de vencer, pela segunda vez, o maior prémio literário polaco, com “Os Livros de Jacob”, citada pela sua tradutora para o inglês, Jennifer Croft, que tentava perceber a torrente de ódio direcionada contra a autora.

A dias de novas eleições parlamentares na Polónia, com um Governo cujo ministro da Cultura, Piotr Glinski, disse recentemente já ter tentado ler obras da escritora, sem nunca as conseguir completar, Olga Tokarczuk escreveu no New York Times, em janeiro, que “as notícias na Polónia hoje parecem um novo tipo de monstro, um monstro Frankenstein que escapou ao controlo ‘online’, e se transformou em discurso de ódio que pode ser então encontrado em todo o lado”.

“Abres o teu ‘email’ e vais ver: ‘És um pedaço de lixo e vais morrer’. ‘Sabemos onde vives’. ‘Vamos cortar-te essa cabeça estúpida’. A Internet murmura com violência”, pode ler-se no artigo de opinião motivado pelo homicídio do presidente da câmara de Gdansk, Pawel Adamowicz.

A escritora acrescentava: “Os populistas usam uma linguagem que é mais agressiva e cheia de ódio. Procuram bodes expiatórios. Na Polónia, esses bodes expiatórios são os chamados esquerdistas loucos, os amantes de ‘queers’, alemães, judeus, fantoches da União Europeia, feministas, liberais e quem quer que apoie imigrantes”.