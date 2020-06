A organização de Institutos Nacionais de Cultura da União Europeia Portugal (EUNIC) “alterou substancialmente a filosofia desta referência cultural da capital”, que este ano assume “uma personalidade radiofónica”, refletida no próprio nome: “Noite da Literatura Europeia 2020 no Ar”, explicam os organizadores, em comunicado.

Naquela que é a sua oitava edição, a Noite da Literatura Europeia 2020 vai ser celebrada nas ondas da rádio, adaptando-se às atuais circunstâncias decorrentes da pandemia de covid-19, que aconselham o distanciamento social, garantindo a segurança de todos os envolvidos.

“Será assim ‘no Ar’ que vai acontecer esta viagem pela cultura europeia”, com excertos de obras de 13 autores, entre os quais Javier Castillo, Sofi Oksanen e Virginie Despentes, para ouvir entre as 21:00 e as 23:00, no último fim de semana de junho, explica a organização.

As leituras vão decorrer na antena da Smooth FM, durante duas horas, em duas noites consecutivas, com o radialista e poeta Gonçalo Câmara como anfitrião de “um programa especial centrado nas leituras de autores europeus".