A cantora norte-americana Norah jones regressa este verão a Portugal para atuar no festival CoolJazz, em Cascais, anunciou a organização.

De acordo com a promotora, o concerto está marcado para 31 de julho no Hipódromo Manuel Possolo.

Norah Jones apresentar-se-á em formato trio com os músicos Brian Blade (bateria) e Chris Thomas (baixo).

O festival EDP CoolJazz decorrerá ao longo do mês de julho no Parque Marechal Carmona e no Hipódromo de Cascais, e conta já com as atuações de David Byrne, Gregory Porter, Van Morrison, Jessie Ware e BadBadNotGood.