Numa conversa com meios internacionais, o ator que interpreta Daryl Dixon, na série do canal AMC, explicou que o que mantém os fãs interessados na história é a sua componente humana e não a parte sobrenatural.

"Ver estas personagens encontrar algo sobre o qual possam ter esperança é parte da narrativa da série", considerou. "A série é sobre pessoas a encontrarem esperança e um entendimento comum para lutar por isto ou aquilo, e há amizades e relações formadas", disse o ator, de 50 anos, que interpreta Daryl há nove anos. "Ver pessoas a encontrarem ligações entre si na pior das circunstâncias é fascinante. Se uma pessoa for fã das ligações humanas, vai gostar da série".

A décima temporada de "The Walking Dead" estreia-se no domingo, nos Estados Unidos, e na madrugada de segunda-feira, em Portugal, onde será transmitida pela Fox Portugal, com o episódio "Lines We Cross".

Norman Reedus garantiu que "esta temporada é uma das melhores" de sempre, e permitirá recuperar a aclamação da crítica, que foi perdida em temporadas anteriores.

O seu personagem, Daryl, e a personagem Carol Peletier, interpretada pela atriz Melissa McBride, são os únicos que restam do grupo original de sobreviventes que começou a saga televisiva em 2010.

No entanto, Daryl é agora um homem totalmente diferente do que era no início, considerou Norman Reedus, falando de uma transformação "tremenda" ao longo das várias temporadas.

"Na primeira cena da série, quando cheguei ao acampamento, olhei para as pessoas pelo canto do olho, assumindo que toda a gente me odiava, e foi assim que interpretei o personagem", lembrou o ator. "Ao longo dos anos, fui-me endireitando, falando com as pessoas de costas direitas e ombros virados para elas, com os dois olhos. O meu personagem encontrou a sua autoestima".