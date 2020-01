“O disco tem uma temática que lhe é mais ou menos transversal e fala bastante sobre a ideia de casa e de lar e de família, enquanto compensação para aquilo que é a vida no trabalho, socialmente, etc.”, disse Filipe Sambado à Lusa, sobre “Revezo”, álbum que sucede a “Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo”, editado em 2018.

Quando chegou à fase dos arranjos, Filipe Sambado começou a pensar “de que forma é que a ideia de música tradicional poderia ajudar a elevar as canções do disco, jogando com as ideias de família e tradição”, e dessa maneira “criar alguma linguagem nova”, pelo menos para ele.

“Revezo” é composto por dez temas, dois dos quais já foram divulgados: “A Joia da Rotina” (single de apresentação do álbum) e “Gerebera Amarela do Sul” (tema com que Filipe Sambado concorre ao Festival da Canção deste ano).

De acordo com o músico, “com um cruzamento entre as duas já se pode perceber, mais ou menos, a aproximação do disco”.