O Festival Política, que teve uma sessão de ‘warm-up’ (aquecimento) em fevereiro em Coimbra, organiza entre 28 e 30 de setembro a sua primeira edição completa na cidade, tendo como tema que permeia o programa “Pós-Democracia”, afirmou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A decorrer no Convento São Francisco (CSF), o programa “inclusivo e de entrada livre” estará focado “na defesa do sistema democrático e na promoção da cidadania, da intervenção cívica e dos direitos humanos”.

O projeto Fado Bicha vai subir ao palco do grande auditório do CSF com um concerto “intimista em que são revisitados fados antigos e tradicionais, e evocadas personalidades como Hermínia Silva, Pedro Homem de Mello ou António Ferro, para, entre o passado e o presente, se cozinhar um futuro em que toda a pluralidade humana possa ter lugar à mesa”, realçou.

Já A Garota Não levará a Coimbra o seu concerto “Seleção Portuguesa: 10 milhões de convocados”, uma conversa cantada, em que “fala de mudanças em que acredita e sobre alguns dos assuntos que a inquietam”.

Coimbra irá também acolher a “edição quase quase política” dos “Monstros do Ano” de Fernando Alvim, “um espetáculo hilariante cujo maior alvo são os políticos portugueses”, realçou o festival.

Exibição de uma dezena de filmes, uma espécie de “speed dating” com deputados, em que os conimbricenses poderão conversar durante cinco minutos com deputados de partidos com assento na Assembleia da República, uma oficina sobre mobilidade e duas exposições de fotografia são algumas das propostas do programa do Festival Política em Coimbra.

Todo o programa inclui interpretação em Língua Gestual Portuguesa e as exposições terão audiodescrição, afirmou o festival.

O programa completo pode ser consultado em aqui.