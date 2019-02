Aqui no alto, vê-se o rio de cima. Na água, que bate forte num dia que ameaça chuva, vão correndo uns poucos barcos. À beira do cais, na Ribeira, um homem passa o convés de um à mangueira. Do lado de lá, em Gaia, uma mão cheia de navios ainda dorme lentamente a manhã.

No quarto piso de um velho prédio na rua da Reboleira, no coração da zona histórica do Porto, ainda se vão ultimando os detalhes do novo museu que quer contar a história da relação desta cidade com este rio, a partir do fruto que a união de ambos deu ao mundo: o vinho do Porto.

O novo Museu do Vinho do Porto, que inaugura no próximo dia 5 de março, é uma iteração diferente da versão que esteve instalada desde 2004 no Armazém do Cais Novo, na zona de Massarelos. A diferença na disposição do espaço (que se muda de um rés-do-chão amplo para uns estreitos seis pisos), foi uma oportunidade para mudar a abordagem. Agora, o fio condutor é a história do controlo e circulação dos comestíveis na cidade.

Não se pense, porém, que é um museu para burocratas. O espólio para aqui trazido foi buscar peças da coleção municipal, que vão desde maquetas de barcos a aparelhos de metrologia e aferição. Mas também documentos, pintura, escultura e mobiliário.

As peças são todas da autarquia portuense e estavam espalhadas por vários lugares: o Museu Soares dos Reis, a Biblioteca Pública, as reservas da câmara. Agora, reunidos, contam a história de como o comércio e produção do vinho do Porto levou ao estabelecimento de controlos e vistorias que asseguravam a fiabilidade do produto — que leva o nome da cidade pespegado no rótulo.

“O rio entra pelo espaço dentro”, diz Inês Pereira, chefe da divisão dos museus no Porto. O prédio, numa estreita rua da Ribeira, estava abandonado e foi agora aproveitado para acolher uma nova abordagem à história do vinho e do Porto. Uma abordagem que, diz a responsável da autarquia, pretende ser um complemento às que já existem, quer no lado norte do rio, quer na margem sul, em Vila Nova de Gaia.

E a abordagem que daqui sai é uma história mais administrativa: o papel do município, enquanto entidade, na história do vinho do Porto; e o papel do vinho do Porto no desenvolvimento da cidade. É nos cruzamentos destas duas vidas que está o museu.

Por isso, logo no primeiro piso, falamos de barcos. Os esquemas e maquetas de barcos contam a história do transporte do vinho no Douro. Os desenhos, à pena e a lápis, nunca estiveram expostos antes. As maquetas, construídas nos anos 1960, já eram conhecidas, mas ganham um novo pouso.