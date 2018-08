A Casa das Letras vai editar “A morte do comendador”, em dois volumes, o primeiro romance longo que o autor publica, depois de “A peregrinação do rapaz sem cor”, que chegou às livrarias japonesas em abril de 2013 e foi lançado em Portugal no ano seguinte pela Casa das Letras.

O novo trabalho do aspirante ao Prémio Nobel da Literatura é o seu 14.º romance e chega depois de, em 2015, ter publicado “Homens e Mulheres”, uma coleção de seis relatos curtos, um inédito e cinco previamente publicados numa revista literária.

O segundo volume deste novo livro do escritor japonês, que saiu no Japão em fevereiro do ano passado, será publicado em Portugal pela Casa das Letras na primavera do próximo ano.

Outra novidade do grupo é o primeiro policial de Francisco Moita Flores, que até ao momento só tem escrito romances históricos, com o título “O mistério do caso de Campolide”, e a estreia na ficção do ex-presidente do governo regional da Madeira, Alberto João Jardim, com um romance intitulado “Diz não!”, ambos em outubro.