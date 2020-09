Num movimento que o The Guardian catalogou com sendo "histórico", foram anunciadas esta terça-feira reformas de elegibilidade para a categoria de Melhor Filme, com o objetivo de encorajar a diversidade e a representação equitativa no ecrã (e fora dele), abordando género, orientação sexual, raça, etnia e deficiência.

Ou seja, a partir de 2024, todos os filmes que pretendam ganhar a estatueta dourada mais cobiçada da indústria cinematográfica terão de cumprir estas normas de inclusão em pelo menos duas das quatro categorias que se seguem: 1) no ecrã; 2) entre a equipa de produção; 3) no estúdio que produz o filme; 4) oportunidades de formação durante o desenvolvimento e lançamento do filme.

Na prática, isto quer dizer que o primeiro critério exige que o protagonista do filme seja de um grupo sub-representado, ou que 30% dos papéis secundários sejam distribuídos entre minorias, ou que se abordem os problemas que rodeiam estas comunidades como tema principal da obra.

Por seu turno, o segundo ponto estipula que as figuras principais nos bastidores façam parte de grupos historicamente desfavorecidos, entre os quais também estão incluídas as mulheres, as comunidades LGBTQ e pessoas com deficiências. Ou seja, para cumprir o padrão, um filme deve ter, por exemplo, pelo menos dois cargos de liderança chefiados por alguém que represente um grupo racial ou étnico de minoria.

Quanto às duas últimas medidas, estas referem-se à oferta de estágios e a criação de oportunidades para grupos sub-representados e à diversidade nas equipas de marketing e distribuição.