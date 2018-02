Michelle Obama dedicou uma playlist ao antigo presidente dos Estados Unidos no Spotify. O amor está no ar e a antiga primeira dama traduziu em 44 canções, de Michael Jackson a Bruno Mars.

Amam-se e são amados pela internet. Barack e Michelle Obama são um dos casais sensação e têm conquistado o coração dos cibernautas sobretudo desde que deixaram a Casa Branca e passaram a partilhar, mais ativamente, nas suas redes sociais mais momentos juntos.

O Dia dos Namorados não poderia ser diferente e Michelle dedicou uma playlist de São Valentim feita no Spotify ao antigo presidente dos Estados Unidos da América. O conjunto de músicas foi publicado no seu Instagram com a descrição “Feliz dia de São Valentim para o meu Barack Obama. Para celebrar a ocasião, eu vou dedicar-lhe uma playlist do Dia dos Namorados”.

A playlist intitulada “Forever Mine” (“Para sempre meu”, em português”) inclui um total de 44 músicas que vão de John Legend a Kendrick Lemar passando por nomes como Beyoncé, Bruno Mars, Adele, Coldplay ou Michael Jackson.

Em resposta, Barack Obama respondeu através da sua conta oficial de Instagram onde publicou uma fotografia ao lado da sua mulher e escreveu: “Feliz Dia de São Valentim, Michelle Obama. Fazes de cada dia e cada sítio melhor”.