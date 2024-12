Depois do enorme sucesso da sua primeira passagem por Portugal, com todas as sessões esgotadas, a produção promete emocionar novamente o público português com este espetáculo único.

'The Phantom of the Opera' é o musical mais aclamado pela crítica de Andrew Lloyd Webber, tendo ganho mais de 70 grandes prémios de teatro, incluindo 4 Olivier e 7 Tonys. Visto por mais de 160 milhões de pessoas em 46 territórios, 193 cidades e 18 idiomas, esta história de amor continua a conquistar fãs em todo o mundo, nomeadamente em Portugal. Desde a sua estreia no West End, em Londres, em outubro de 1986, 'O Fantasma da Ópera' é uma das produções mais vistas e sempre.

Em Portugal esteve em outubro deste ano e o SAPO24 esteve nos ensaios. Pode recordar tudo nesta reportagem feita na altura.

Pode também ver a galeria do espetáculo que encheu o Campo Pequeno durante vários dias:

Os bilhetes para as novas datas, dias 14 e 25 de outubro de 2025, já estão disponíveis nos locais habituais e em everythinhgisnew.pt. Os preços vão dos 45 aos 140 euros.