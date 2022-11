"Fernando is Portugals

Ronaldo is Portugals

Amália is Portugals

Eusébio is Portugals

Saudade is Portugals

Spain is no Portugals

The best is Portugals

And of course Bacalhaus"

"Portugals (Let’s Win the Victorie)", o novo tema dos Jesus Quisto, quer ser o hino de apoio à seleção nacional durante o Mundial2022, que se realiza de 20 de novembro a 18 de dezembro no Qatar.

O tema já está disponível no RTP Play e nas várias plataformas.

A banda da série "Pôr do Sol" vai dar um concerto único, para dar a conhecer a nova música, em cima de um autocarro que percorrerá as ruas de Lisboa. esta sexta-feira das 8h00 às 12h00.

Percurso: RTP – Av. de Roma - Instituto Superior Técnico - Av. Almirante Reis - Martim Moniz - Praça do Rossio - Chiado - Restauradores - Av. da Liberdade - Marquês de Pombal - Saldanha - Entre Campos - Cidade Universitária - Campo Grande - RTP.

A banda é formada pela vocalista Beta, o guitarrista Diogo, a baixista Vera e o baterista Jimmy. Em agosto, o grupo deu uma série de concertos para apresentar o seu primeiro EP, “Typical Sounds of Nice”.