Quinta-feira, dia 27 de agosto

Estreias

“Tenet”: thriller de ação realizado por Christopher Nolan sobre o "Protagonista" que, envolvido numa luta pela sobrevivência do planeta, viaja pelo mundo sombrio da espionagem internacional numa missão que irá desvendar algo para além do tempo real.

“Origens Secretas”: Um assassino em série está espalhar o caos pela cidade, matando pessoas anónimas sem qualquer relação aparente e recriando as primeiras aparições dos super-heróis mais conhecidos. Cabe ao melhor detetive da esquadra e prestes a reformar-se, Cosme, e o seu substituto mais jovem e impulsivo, David, abraçarem esta missão. Estreia na Netflix.

“Quase Uma Rockstar” : Amber Appleton (Auli'i Cravalho) permanece otimista, mesmo que a sua vida pessoal seja bem menos estável que o que aparenta ser. Enquanto aluna de liceu com talento para a música, Amber tenta conciliar o seu adorado clube de teatro na escola com um complicado horário de trabalho numa loja de donuts para ajudar com as contas de casa. Estreia na Netflix.

Começa a Feira do Livro de Lisboa (90.ª edição)

Durante 18 dias os livros vão voltar a encher o Parque Eduardo VII, através de centenas de marcas editoriais. Com o objetivo de promover o livro e os hábitos de leitura, a Feira do Livro de Lisboa atrai visitantes de todo o país, que encontram neste evento, de entrada gratuita, uma intensa programação para toda a família. Apesar da situação atípica que se vive a organização da Feira do Livro de Lisboa irá colocar em marcha todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos participantes e visitantes.

Quando: De 27 de agosto a 13 de setembro

Onde: Parque Eduardo VII

O SAPO24 preparou-lhe um guia.

Hora de Baco no Teatro Romano

Na última quinta-feira de cada mês, o Museu de Lisboa - Teatro Romano convida-nos para a Hora de Baco, um fim de tarde com música ao vivo, degustação de vinhos e vista para o Tejo. Nesta quinta-feira, BLACK HEAVEN vão prestar tributo aos Black Sabbath. A participação será limitada e obrigará a inscrição prévia: teatroromano@museudelisboa.pt.

Fernando Daniel nas Noites F

Em alternativa à realização do Festival F, no centro histórico de Faro, a organização do evento programou uma série de Noites F que terão desde concertos a espetáculos stand up. Nesta quinta-feira, é a vez de Fernando Daniel.

Quando: Dia 27 de agosto, a partir das 22h00

Quanto: Bilhetes a 12,50€

Começa o KARMA is not a fest

Parece que o KARMA existe mesmo, mas neste caso temos a certeza de que é bom. Este ano chega-nos numa edição contida na presença de público e focada na experiência da mata do Fontelo, em Viseu, e à distância. Neste primeiro dia de festival, contará com a presença de Arianna Casellas às 18h30 (gratuito mediante reserva em karmaisafest@gmail.com), Aurora Brava às 21h30 e Filipe Sambado às 22h00 (bilhetes a 6,5€)

Quando: De 27 de agosto a 22 de setembro

Onde: Mata do Fontelo, Viseu

FUSO - Anual de videoarte internacional de Lisboa

O FUSO está de regresso para uma edição inteiramente online e completamente inovadora sobre o tema Diversidade/Adversidade. Durante quatro noites, poderá assistir a 47 obras de videoarte a partir do conforto da sua casa e sem pagar um cêntimo. O programa deste ano destaca a diversidade global e os problemas que surgem de correntes de pensamento que podem levar à intolerância, ao racismo, à violência e à exclusão. Todos os vídeos ficarão disponíveis online durante 24 horas depois das conversas.

Quando: De 27 a 30 de agosto

créditos: JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Sexta-feira, dia 28 de agosto

Começa a Feira do Livro do Porto

Os livros fazem também uma visita à cidade invicta nesta semana. A partir do mote "Alegria para o fim do mundo", transcrito do livro de Andreia C. Faria, a edição de 2020 da Feira do Livro do Porto introduz várias novidades, transportando a aprendizagem da pandemia vivida nos últimos meses. Vai também haver concertos ao pôr do sol, um ciclo de Debates e uma sessão especial das Quintas de Leitura.

Quando: De 28 de de agosto a 13 de setembro

Onde: Jardins do Palácio de Cristal

Últimas sessões de Cinema no Verão

Desde o final do mês de julho que o ecrã escolhido para passar vários filmes foi o do Parque Mayer. As últimas três sessões acontecem agora nesta sexta, com As “Vigaristas”, de De Chris Addison; neste sábado com “Madame”, de Amanda Sthers; e neste domingo com “Parque Mayer”, de António-Pedro Vasconcelos. A entrada é gratuita, mas limitada aos lugares existentes.

Quando: De 28 a 30 de agosto, às 21h00

Últimas sessões de Cinema Fora do Sítio

As sessões do cinema ao ar livre neste verão foram um fenómeno pelo país e o Porto não foi exceção. Este ciclo de sessões do Cinema Fora do Sítio arrancou a 31 de julho e termina agora a 29 de agosto. Poderá ver “O Teu Melhor Amigo” a 28 de agosto e “O Rececionista” a 29 de agosto.A entrada é gratuita, mas limitada aos lugares existentes

Quando: Dias 28 e 29 de agosto, às 22h

Trengolas: circo ao ar livre

A 5ªa edição do Festival Trengo não foi possível ser realizado, mas os espetáculos de circo ao ar livre invadem a cidade do Porto agora no final de agosto. Mais de 40 artistas vão atuar em vários espaços da cidade, com o objetivo de trazer à cidade do Porto e aos seus lugares icónicos novas propostas na área do circo, proporcionando uma relação de proximidade com o público, num ambiente descontraído e familiar.

Quando: De 28 de agosto a 13 de setembro

Festival Sabor a Mar

Para acabar o verão em grande nada melhor do que provar os melhores pratos inspirados nesta época do ano. Neste festival poderá degustar vários pratos de marisco, entre os quais navalheiras, ouriços do mar, mexilhões, polvos e outros pratos de gastronomia local. A entrada é gratuita e pode comer estas iguarias ao longo do dia.

Quando: De 28 a 30 de agosto

Onde: São Pedro da Cadeira, Torres Vedras

Xutos & Pontapés nas Noites F

Chega a vez dos Xutos & Pontapés pisarem os palcos do centro histórico de Faro, nas Noites F, a partir das 22h00.

Quanto: Bilhetes a 20€

Sábado, dia 29 de agosto

Fim das entradas gratuitas nas Carpintarias de São Lázaro, em Lisboa

Depois de três meses encerradas, abriram as portas a 18 de julho e, desde então, que as entradas gratuitas. Mas, terminam este sábado. Também deixa de estar disponível o filme “Fossil”, do cineasta australiano James Newitt, que foi gravado na íntegra nas próprias carpintarias.

Visitas aos bastidores da Serra de Sintra

Já alguma vez se perguntou como são as partes dos monumentos que não são mostradas aos visitantes? Neste sábado poderá visitar a Serra de Sintra como nunca antes. Num percurso circular pela Tapada de Monserrate, que acrescenta a esta visita a experiência de uma caminhada pelo bosque, guiada por um biólogo, propõe-se a descoberta de como esta serra evoluiu ao longo dos séculos, que espécies aqui existiram em tempos passados, que raros exemplares da fauna e da flora ainda podemos aqui descobrir, e que esforços de conservação do equilíbrio do ecossistema da serra de Sintra estão a ser empreendidos.

Quando: Dia 29 de agosto, das 10h00 às 12h00

Quanto: Bilhetes a 30€ por participante ou 60€ por família (incl. 2 adultos + 2 crianças até aos 12 anos)

Outro Olhar

A partir deste sábado não se assuste se sentir que está a ser observado no centro de Lisboa. Trata-se de “Outro Olhar”: uma instalação artística em mais de dez árvores com olhos gigantes pendurados entre o Saldanha e o Cais de Sodré. Os artistas são os britânicos Luke Egan e Pete Hamilton.

Aprenda a fazer doces conventuais no CCB

Falar de doçaria conventual é muito mais do que trocar ou divulgar receitas. Há todo um enquadramento histórico, principalmente a nível socioeconómico, que é preciso perceber para que tenhamos consciência de que a doçaria conventual. Porquê tantas gemas, porquê tanto açúcar, porquê tantas receitas tão diferentes com os mesmos três ingredientes, porquê tantos doces diferentes com o mesmo nome? É tudo isso que vai descobrir neste evento de entrada gratuita.