No Reino Unido, a tradição dos postais de Natal é já antiga e todos os anos o casal William e Catherine, atualmente príncipes de Gales, oferecem ao público um postal diferente, onde também dá para observar o crescimento dos filhos. Este ano não foi exceção e optaram por um retrato a preto e branco do fotógrafo Josh Shinner.

Numa partilha na sua página na rede social Instagram, o fotógrafo fez questão de destacar o prazer que teve em ser convidado para fotografar a família neste momento especial. "Sem dúvida uma das sessões mais descontraídas e divertidas que já tive, e agora tenho todo um novo conjunto de piadas que estão ao meu nível graças às crianças…", disse.

No contexto do Natal e no espírito de solidariedade típico da quadra, o casal real também divulgou um vídeo da princesa de Gales com os filhos numa ação de solidariedade num Banco de Bebé, onde escolheram brinquedos para dar a crianças necessitadas.

O rei Carlos III e a rainha Camila também partilharam o seu postal, optando por uma fotografia da sua coroação, em maio deste ano.

Os reis de Espanha, Felipe e Letizia, também escolheram um retrato, este ano tirado num dia importante para a família, a 31 de outubro, quando a princesa Leonor completou 18 anos e jurou a Constituição, assumindo um compromisso para com a nação como princesa das Astúrias e futura rainha.

Postal de Natal - Família Real Espanha créditos: Casa Real

Na Bélgica, os reis Mathilde e Philippe decidiram assinalar o 10.º Natal do seu reinado com uma imagem especial e recriaram uma foto que tiraram em 2013 com os filhos. Uma década depois, pais e filhos apareceram pela mesma ordem, porém todos mais velhos.

No Mónaco, o postal também já foi divulgado e com igual pompa e circunstância. O monarca monegasco, o príncipe Alberto II, aparece de smoking, com um laço vermelho. Já a mulher, Charlene, optou por um vestido castanho. Os filhos gémeos Jacques e Gabriella aparecem em cores mais escuras como o pai.

Nos países nórdicos, a família real da Dinamarca tem partilhado uma série de fotografias a que chamaram “Natal atrás das janelas do castelo”.

O príncipe herdeiro Frederik e a mulher Mary Donaldson divulgaram um vídeo a fazerem a árvore de Natal com os quatro filhos: Christian, Isabella e os gémeos Vincent e Josephine.

Já o irmão Joachim e a família também anunciaram através de uma foto que vão regressar brevemente à Dinamarca para passar o Natal com a família e amigos.

A Rainha Margarida, atualmente a monarca há mais tempo no trono na Europa, divulgou como embrulha presentes.

Já na vizinha Suécia, a família começou por assinalar a festividade Lucia, com uma fotografia dos filhos da princesa herdeira Victoria, Estelle e Óscar.

Todos os anos, a 13 de dezembro, acendem-se velas por todo o país e as crianças entoam cânticos tradicionais, evocando a deusa da mitologia nórdica, que traz a luz aos escuros invernos do país.

No fim de semana, a família da princesa herdeira aproveitou também para partilhar um vídeo onde aparecem os príncipes Victoria e Daniel a montarem a árvore de Natal com a ajuda dos dois filhos.

"Feliz Natal da Casa Bernadotte! Os portões do castelo estão abertos para visita todos os dias durante os fins de semana, exceto na véspera e no dia de Natal. A exposição 'Vasa to Bernadotte' fica patente até 7 de janeiro", pode ler-se na publicação na rede social Instagram.

Na Noruega, não existe ainda postal de Natal, porém foi divulgada a decoração natalícia nas diferentes salas do palácio real em Oslo.

O mesmo acontece nos Países Baixos, onde também não foi divulgado nenhum postal oficial. Porém, na residência oficial dos monarcas Willem-Alexander e Máxima Zorreguieta, o Palácio Huis ten Bosch, em Haia, já se vê uma árvore de Natal com 9 metros de altura.