O mundo descobriu o que os portugueses há muito já sabiam. O Taste Atlas, site de gastronomia mundial, considerou o Pastel de Belém o melhor bolo do mundo, e o Pastel de Nata ficou logo em segundo lugar.

A lista dos 100 melhores doces no mundo foi divulgada no dia 16 de fevereiro, e colocou os dois bolos portugueses entre os melhores do mundo. O The Guardian também já havia conferido aos Pastéis de Belém da Antiga Confeitaria de Belém o 15º lugar entre as 50 melhores coisas para comer no mundo, em 2009.

O Pastel de Belém é descrito como um "antecessor do famoso pastel de nata", cuja primeira receita data a 1837, "quando foi elaborada pelos monges do Mosteiro dos Jerónimos". Quanto aos Pastéis de Nata, foram feitos "antes do século XVIII por monges e freiras católicos em Santa Maria de Belém, em Lisboa".

Na lista encontra-se também a Bola de Berlim, em 26º lugar. O guia descreve o bolo como "donuts portugueses cortados ao meio e depois recheados com creme doce e cremoso à base de ovos". É um doce "fofo por fora e grosso e cremoso por dentro". Com uma pontuação de 4,5 em 5, fica atrás do Pastel de Nata com 4,8 e do Pastel de Belém com 4,9.