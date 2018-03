Tem pernas curtas e o corpo longo. É o cão 'salsicha', um dos símbolos da Baviera, na Alemanha. Pablo Picasso, Marlon Brando, John F. Kennedy, Albert Einstein e Napoleão eram fãs da raça e agora há um museu dedicado aos pequenos e divertidos 'salsichas'.

Um museu dedicado ao cão 'salsicha' abre na próxima semana, na segunda-feira, na cidade de Passau, no sul da Alemanha.

Dois floristas e donos orgulhosos destes cães desistiram dos seus empregos para abrir o museu na Baviera, que, segundo eles, é o primeiro do mundo dedicado ao "dackel". O museu foi construído "do nada" em apenas três meses, diz a Reuters.

"O mundo precisa de um museu do cão 'salsicha' ... Nenhum outro cão no mundo desfruta do mesmo tipo de reconhecimento ou popularidade como o símbolo da Baviera, o cachorro-de-salsicha", disse o fundador Seppi Kueblbeck.

As exposições no museu de mais de 80 metros quadrados são para todos os gostos. Os visitantes poderão ver carimbos caninos, estampas artísticas com motivos de cão 'salsicha', fantoches feitos à mão e estatuetas de porcelana. Kueblbeck e o seu sócio no museu, Oliver Storz, disseram que têm mais 2.000 peças de cães 'salsicha' em casa, fruto de vários anos de coleção.

“Queríamos dar a esta raça uma casa onde as pessoas pudessem vir e compartilhar a sua alegria. A sua popularidade está a aumentar com a sua aparência de salsicha e conquistam os corações de muitas pessoas ”, disse Kueblbeck.