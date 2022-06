O Acho Que Vais Gostar Disto nasceu no início da pandemia como uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Daí evoluiu para um podcast onde, semanalmente, Mariana Santos, João Dinis e Miguel Magalhães conversam sobre os temas mais quentes da cultura pop: das estreias de filmes e séries, passando pelo lançamento de álbuns, as polémicas na internet e as efemérides que nos fazem sorrir nostalgicamente.

Com mais de 60 episódios e mais de 50 mil audições, o Acho Que Vais Gostar Disto tornou-se num dos podcasts de cultura pop mais ouvidos em Portugal, que já recebeu nomes como Nuno Markl, Tânia Graça, Carlos Coutinho Vilhena ou Diogo Batáguas, assim como episódios especiais em parceria com a HBO Max e o AXN Portugal.

Completa agora um ano de vida com uma festa no LACS Anjos, no próximo dia 8 de junho, pelas 18h30, onde vai poder assistir à gravação de um episódio ao vivo, seguido de um momento de convívio no rooftop do espaço com uma vista incrível sobre Lisboa.

Quer estar presente no evento? Então confirme a sua presença aqui e junte-se à festa da cultura pop.