É conhecido que os fãs de "Game of Thrones" aguardam há oito anos que o escritor termine e publique os dois livros que faltam para fechar a saga — apesar de a série televisiva com o mesmo nome ter terminado na oitava temporada, faltam dois volumes - "The Winds of Winter" e "A Dream of Spring" para fechar a colectânea "A Song of Ice and Fire".

O que talvez os fãs não saibam é que o seu autor, George R.R. Martin, é um adepto fervoroso de futebol americano e das equipas nova-iorquinas Giants e Jets — sendo um tema várias vezes referido no seu blog.

Aproveitando esse tema, um jornalista da TMZ Sports fez a pergunta, que não é para um milhão de euros, mas será certamente de mais de um milhão de fãs.

- O que acontecerá primeiro, o fim da saga de livros de "Game of Thrones" ou uma das equipas nova-iorquinas ganharem o Super Bowl?

"Terminarei 'GOT' provavelmente muito antes dos New York Giants e dos New York Jets ganharem o Super Bowl", respondeu.

O New York Giants venceram o seu último Super Bowl em 2012 e os New York Jets em 1968.