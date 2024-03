O filme competia com “Nimona”, de Nick Bruno e Troy Quane, “Elemental”, de Peter Sohn, “Robot Dreams”, de Pablo Berger, e “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, correalizado pelo português Joaquim dos Santos, com Kemp Powers e Justin K. Thompson.

Joaquim dos Santos, que nasceu em Lisboa em 1977 e vive desde a infância nos Estados Unidos, venceu este ano um prémio Annie, de cinema de animação, para melhor realização, juntamente com Powers e Thompson.

O cineasta japonês Hayao Miyazaki anunciou hoje mesmo que iria fazer "uma pausa", através do produtor executivo de “O rapaz e a garça”, Kiyofumi Nakajima, diretor de operações do estúdio Ghibli.

Esta é a segunda vez que o mestre da animação japonesa decide fazer uma pausa na carreira. A primeira foi em 2013, após a estreia de "As asas do vento", no Festival de Veneza.

O Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação foi para "War is Over", inspirado na canção de John Lennon de 1971, de contestação à Guerra do Vietname, que competia com "Letter to a Pig", "Ninety-Five Senses", "Our Uniform" e "Pachyderme".

No ano passado, "Ice Merchants", do português João Gonzalez, foi um dos nomeados a este Óscar.

O Óscar de Melhor Argumento Original foi para a produção francesa "Anatomia de Uma Queda", de Justine Triet, também candidato a Melhor Filme.

O argumento de "Anatomia de Uma Queda" competia com "Os Excluídos", "Maestro", "May December: Segredos de Um Escândalo" e "Vidas Passadas".

"American Fiction" conquistou o Óscar de Melhor Argumento Adaptado, superando favoritos como "Barbie", "Oppenheimer", "Pobres Criaturas" e "A Zona de Interesse".

Os Óscares celebram esta noite a 96.ª edição, no Dolby Theatre, em Los Angeles, numa cerimónia em que “Oppenheimer” é o mais nomeado dos filmes, com 13 nomeações, seguindo-se, com 11, “Pobres criaturas”, do realizador grego Yorgos Lanthimos, que inclui um fado interpretado por Carminho. Com dez nomeações figura “Assassinos da lua das flores”, de Martin Scorsese, e “Barbie”, de Greta Gerwig, soma oito nomeações.

Os dez candidatos ao Óscar de Melhor Filme são “American Fiction”, “Anatomia de uma queda”, “Barbie”, “Os excluídos”, “Assassinos da lua das flores”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Vidas passadas”, “Pobres criaturas” e “Zona de interesse”.