Quem visita o centro comercial Mar Shopping habitou-se a poder levar o seu animal de estimação, e deixá-lo na Woofland fosse na creche, nas aulas de obediência ou até mesmo nas massagens e outras atividades de bem-estar. Mas, este sábado, às 18 horas, quem lá fica são os donos que durante uma hora e meia têm a oportunidade de ter uma formação de massagem para cães. "O curso aborda conceitos teóricos básicos da massagem canina através de técnicas manuais colocadas em prática através protocolos simples. O que é a massagem, quais os benefícios e contraindicações, criar as condições ideais para massajar e diferentes técnicas manuais ."

créditos: 24

O SAPO24 falou com a responsável do espaço, Sara Alves, que explicou que a Woofland promove "formações na área do bem estar animal, seja para cães, ou para gatos, ao longo de todo o ano". Pormenoriza exemplos de cursos como "primeiros socorros para animais, higiene, cães de raça potencialmente perigosa, fisioterapia, etc". E avança que este, em particular, "surgiu porque é uma terapia que, embora já disponibilizemos na nossa gama de terapias, normalmente são feitas por profissionais da área com certificação para tal." Contudo, depois de terem conhecido Catherine Arrais no ano passado acharam esta nova abordagem "muito interessante". "Porque ela fez a formação fora de Portugal e vem com uma bagagem muito diferente sobre este tema, então desafiámo-la para poder fazer alguma coisa em conjunto connosco".

Catherine Arrais, especialista em Massoterapia Canina desde 2016, depois de passar por países como a Nova Zelândia e França traz dentro da tal bagagem a vontade de ajudar os animais, "potenciando as massagens, e aliviando o stress, a ansiedade ou, até, alguns problemas de saúde. Promovendo o relaxamento e a melhoria da qualidade de vida".

Questionada se há planos de levar esta formação ao resto do país, Sara Alves diz que "na Woofland não temos por hábito desenvolver mais ações do que aquelas que promovemos no nosso raio. O que pode vir a acontecer é, caso exista interesse por parte de mais pessoas, que seja pedido à Catherine Arrais que replique a formação dada aqui, noutros espaços em Portugal. Acredito que haja esse interesse porque, infelizmente, não há muita coisa sobre área e é uma coisa relativamente simples que se a pessoa tiver formação sabe mais ao menos o que está a fazer e consegue realmente ajudar o seu animal."

Depois da formação, os alunos não ficam com habilitações profissionais, "ganham um certificado, mas é mais uma lembrança que atesta que tem conhecimentos básicos."

Na altura em que o SAPO24 conversou com Sara Alves ainda não se sabia como seria a turma em termos demográficos, mas a responsável pelo espaço diz que normalmente tem 50% de inscritos de nacionalidade portuguesa, e 50% estrangeiros. "Temos sempre esse problema por causa da língua da formação. Às vezes o que acontece, quando temos metade nacionais e metade estrangeiros, e a formadora tem conhecimentos para tal, divide-se a formação em inglês, e em português. Mas, sinceramente, depende muito da maioria presente em cada formação." Neste caso a Catherine fala inglês, francês e português, por isso há margem de manobra para várias hipóteses.