Em declarações publicadas no Instagram, Brady e Bündchen afirmaram ter chegado a um acordo amigável sobre os termos da sua separação. "Nos últimos dias, a minha esposa e eu finalizamos o nosso divórcio após 13 anos de casamento", escreveu Brady, sete vezes campeão do Super Bowl.

"Chegamos a esta decisão amigavelmente e com gratidão pelo tempo que passamos juntos", acrescentou Brady, descrevendo a decisão de prosseguir com o divórcio como "dolorosa e difícil".

"Desejamos apenas o melhor um para o outro, enquanto procuramos novos capítulos nas nossas vidas que ainda não foram escritos", continuou o atleta, fazendo um apelo para que as pessoas respeitem a privacidade do casal.

O sentimento foi ecoado por Bündchen, que escreveu: "A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nós distanciámo-nos". Ambos enfatizaram que continuarão a criar juntos os seus filhos e priorizando o seu bem-estar.

Brady e Bündchen, que se casaram em 2009, tem dois filhos juntos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian Lake, de nove. Brady também é pai de John Edward, de 15 anos, fruto do relacionamento com a sua ex-namorada Bridget Moynahan.

O site de notícias de entretenimento TMZ.com divulgou a notícia da separação esta sexta-feira, afirmando que Gisele pediu formalmente o divórcio no estado da Flórida.

O divórcio acontece após meses de especulação dos tabloides sobre a relação do casal. Os rumores de uma separação multiplicaram-se depois do anúncio do retorno de Brady à competição, após a sua retirada em fevereiro.

Aos 45 anos, Brady é um atleta de topo nos Estados Unidos, com uma carreira singular que já dura há mais de duas décadas. Gisele, de 42 anos, ainda é uma das modelos mais bem pagas do mundo e já foi o rosto de inúmeras campanhas para marcas de luxo como Versace, Dolce&Gabbana e Ralph Lauren.

O "quarterback" tinha anunciado a sua retirada da NFL em fevereiro, apenas para se "desreformar" no mês seguinte.

Gisele, que, ao longo dos anos, expressou repetidamente preocupação com a saúde a longo prazo do marido pela sua presença contínua no desporto, ter-se-á mudado da casa da família durante a pré-temporada da Liga.

Brady pediu uma misteriosa licença estendida de dez dias dos treinos dos Tampa Bay Buccaneers no início de agosto, algo que nunca foi explicado pelo jogador, ou pela sua equipa. Depois disso, o ex-"quarterback" dos New England Patriots falou, vagamente, sobre problemas na sua vida pessoal.

"Tens apenas de tentar e entender a vida da melhor maneira possível", declarou Brady à época. "É um processo contínuo".

Numa entrevista para a versão americana da revista Elle, em setembro, Bündchen reiterou as suas dúvidas sobre a decisão do seu marido de continuar a jogar — mas disse que queria que ele "seguisse a sua alegria".

"Obviamente, eu tenho minhas preocupações. Esse é um desporto muito violento, eu tenho os meus filhos, e gostaria que ele fosse mais presente", confessou

"Definitivamente tive estas conversas com ele várias vezes. Mas, no final das contas, sinto que toda a gente tem de tomar uma decisão que funcione (para si). Ele precisa de seguir a sua alegria também", completou.

O agora ex-casal tem um património líquido avaliado em cerca de 650 milhões de dólares.