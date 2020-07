Início do Jazz 2020

Uma parceria da Fundação Calouste Gulbenkian com a Associação Porta-Jazz, do Porto, e o Jazz ao Centro Clube, de Coimbra. O ciclo de concertos decorre nas três cidades até ao dia 9 de agosto.

Programa de hoje:

21:30 - Concerto do agrupamento Coreto.

Anfiteatro ao Ar Livre da Fundação Gulbenkian, Lisboa

Prossegue 3.ª temporada de "Música nos Museus"

Um total de 14 concertos, na última sexta-feira de cada mês, numa iniciativa da Câmara Municipal de Funchal, a decorrer até 18 de dezembro.

Programa:

Atuação do Madeira Jazz Collective.

19:00 - Museu Henrique e Francisco Franco, Funchal

Inauguração da exposição "Presente Contínuo"

O Centro de Arte Oliva apresenta as mais recentes aquisições da sua coleção de arte contemporânea, incluindo obras de Mel Bochner, Jorge Queiroz, Ana Jotta e João Maria Gusmão com Pedro Paiva.

A mostra "Presente Contínuo" dá a conhecer trabalhos de 19 autores portugueses e estrangeiros, até 6 de setembro.

19:00 - Centro de Arte Oliva, São João da Madeira

Inauguração da exposição "Rituais de Inverno com Máscaras"

Numa colaboração entre o Museu do Abade de Baçal e o Município de Lamego, é apresentada a exposição "Rituais de Inverno com Máscaras".

Coordenada por Benjamim Pereira, apresenta o resultado de um trabalho de pesquisa levado a cabo nos primeiros anos do século XXI, quer ao nível do levantamento fotográfico, quer no que respeita a uma coleção de máscaras e trajes utilizados nos rituais de inverno no nordeste transmontano. É ainda apresentado um documentário com o mesmo título, da autoria Catarina Alves Costa e Catarina Mourão.

Patente até 1 de novembro.

10:00/17:00 - Centro Interpretativo da Máscara Ibérica, Lazarim.

Termina 1.ª fase do 46.º Festival Estoril Lisboa

O festival, sob o tema""A Viagem e a Lua II", está dividido em duas fases - de 10 a 31 de julho e 13 de novembro a 14 de dezembro. A edição deste ano celebra o 5.º centenário da Circum-navegação da Terra; o 4.º centenário das “Flores de Música”, de Rodrigues Coelho; o 250.º Aniversário do nascimento de Beethoven, o 50.º aniversário da chegada do homem à Lua e o 30.º aniversário da criação do Concurso de Interpretação do Estoril.

Programa:

Sonor Ensemble, sob a direção de Luis Aguirre

Ángel Martín del Burgo, piano

Grupo Vocal Olisipo, sob a direção de Armando Possante.

21:30 - Sala Atlântico, Hotel Palácio| Estoril.

Comemoração dos 118 anos do Theatro Gil Vicente

O espetáculo de dança pela Escola de Dança de Barcelos com Trovas e Cantigas intitulado “Poetas e Tradições” que assinala o aniversário está inserido na programação da iniciativa cultural “Prá Frente Barcelos”.

21:30 - Largo Dr.Martins Lima, Barcelos

Última apresentação pública de "Três realizadoras portuguesas"

Esta é a última oportunidade para ver em sala as curtas "Dia de Festa" de Sofia Bost, "Ruby" de Mariana Gaivão e "Cães que Ladram aos Pássaros" de Leonor Teles. A sessão inclui ainda um debate com as realizadoras. Após esta sessão, as curtas também serão exibidas no Cineclube do Porto e no Centro de Estudos Cinematográficos - Cineclube Universitário de Coimbra (a 5 de agosto) e no Festival de Cinema de Marvão (no dia 9 de agosto).

21:30 - Cinema São Jorge, Lisboa

Início do ciclo de concertos "Noites de Cristal"

Programação cultural promovida pelo município do Porto.

Até 22 de agosto.

Programa:

Concerto de António Zambujo.

21:00 - Jardins do Palácio de Cristal.

Início do projeto "O Teatro e a Peste"

Projeto, com conceção e encenação de John Romão e realização de Salomé Lamas, numa recriação da conferência “O Teatro e a Peste”, de Antonin Artaud, é apresentado em ‘streaming’ a partir de diversos teatros vazios e diversas geografias, numa coprodução entre a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) de Lisboa e o Teatro Viriato, de Viseu. Com música de Gabriel Ferrandini, “O Teatro e a Peste” pode ser visto 'online' nos 'sites' e da redes sociais da bienal BoCA, da EGEAC e dos equipamentos culturais parceiros do projeto.

Até 16 de agosto.

Programa:

Recriação com o ator Albano Jerónimo e pela coordenadora do teatro, Lídia Fernandes.

21:00 - Teatro Romano, Lisboa

Prossegue 6.ª edição do Festival Verão Clássico

A edição deste ano acontece em diferentes espaços da capital: no Teatro Thalia e no vizinho Palácio das Laranjeiras, no Conservatório Nacional, Palácio Fronteira e, como habitualmente, no Centro Cultural de Belém e no edifício da Orquestra Metropolitana de Lisboa.

A academia conta com a participação de 200 jovens músicos, metade dos quais portugueses e, os restantes, oriundos de 30 países, além dos 15 mestres, músicos profissionais e pedagogos, que vão orientar as aulas.

Até 4 de agosto

Programa:

Concerto MasterFest II, Festa de contrastes.

21:00 – Teatro Thalia.

Prossegue Marvão Streaming Summer Concerts 2020

A associação Marvão Music e a Câmara Municipal de Marvão promovem um programa de concertos para ser transmitido em direto através da Internet, a partir de Marvão. São cinco concertos em cinco dias, sempre à mesma hora, com alguns dos artistas que vão integrar o programa da 7.ª edição do Festival Internacional de Música de Marvão, adiada para 2021

Até 2 de agosto

Programa:

António Victorino d’Almeida, piano

19:30 - Transmissão em direto, do Castelo, através do site oficial.

Termina 2.ª temporada do ciclo "Desconfinando no Museu Nacional da Música"



O ciclo teve como objetivo o retorno gradual dos músicos e do público ao Museu Nacional da Música e foi constituído por pequenos momentos musicais que foram gravados e apresentados online, no instagram e facebook do museu.

Programa:

- Yuri Marchese (guitarra)

- Taissa Cunha (piano)

- Avres Serva com Ana Paula Russo, Pedro Massarão (violoncelo barroco) e Nuno Oliveira (órgão positivo)

16:00 - Museu Nacional da Música (Estação do Metropolitano Alto dos Moinhos), Lisboa.

Prosseguem espetáculos no DRIVE-IN - Estacionamento 33

Espetáculo interactivo e desenhado para acontecer no parque de estacionamento, recorre a nova tecnologia em matéria de áudio, vídeo e comunicação wireless, respeitando todas as medidas de segurança exigidas no momento que se vive.

Programa:

Concerto com Tim

22:00 - Estúdio 33, Parque Empresarial do Camporês.

Termina 21.º ciclo de concertos "Música e outras Artes nos Claustros"

Promovido pela Associação Eborae Mvsica, o evento integrou um total de quatro concertos, que se realizaram nos claustros do Convento dos Remédios.

Programa:

Concerto "Spaguetti Fusion". acompanhado pela projeção de filmes, o último espetáculo do ciclo conta com Ercole de Conca (direção e contrabaixo), Sandra Medeiros (soprano), Diana Tzonkova (violino), Luís Cascão (percussão) e Carlos Garcia (teclados).

21:30 - Claustros do Convento dos Remédio, Évora

Termina ciclo C.A.L. - Cinema. Ar Livre

O UM COLETIVO, associação cultural promoveu uma mostra de cinema, com o apoio do ICA e da Câmara Municipal de Elvas. A mostra decorreu todas as sextas-feiras, pelas 21:30.

Programa:

Curta: "Trova da outra Margem do Tempo", de João P. Nunes;

Longa: "Na Toca do Lobo", de Catarina Mourão;

21:30 - pátio da SIR / Casa Tangente (Rua Martim Mendes, 19), Elvas

Início do Cortiçada Art Fest - Festival de Experiências Artísticas na Paisagem

O festival, promovido pelos municípios de Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã, tem como objetivo promover a interioridade, combater o despovoamento e dar nova vida aos três concelhos. As três obras na paisagem vão nascer em cada um dos municípios explorando cada uma delas lugares de exceção na paisagem. Acontece também o "Cortiçada Weekend", um fim de semana de concertos e oficinas de arte na paisagem, dinamizadas com associações e população local.

Até 2 de agosto.

Programa:

17:00 - Workshop Online "Arte e Madeira";

17:00 - Desafio Digital "Este ou o Teu Véu";

21:00 - Inauguração da obra "Véu";

21:30 - Concerto streaming de Marco Figueiredo.